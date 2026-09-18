Turqia godet rrjetin ndërkombëtar të mashtrimit të lidhur me Izraelin, arreston 175 të dyshuar
Turqia nisi sot operacione të njëkohshme kundër një rrjeti ndërkombëtar mashtrimi të lidhur me Izraelin, i akuzuar për mashtrim të shtetasve të huaj përmes skemave të rreme të investimeve në forex dhe kriptomonedha, transmeton Anadolu.
“Autoritetet arrestuan 175 nga 239 të dyshuar në bastisjet e kryera në 286 adresa në Stamboll dhe provincën perëndimore të Mugla”, tha ministri turk i Drejtësisë, Akin Gurlek.
“Katër hetime të veçanta të kryera nga Zyra e Kryeprokurorit Publik të Stambollit në vitin 2026 zbuluan prova se disa kompani që operonin si qendra telefonike kanë përdorur mediat sociale dhe internetin për të reklamuar investime në forex dhe kriptomonedha, duke premtuar fitime të larta për shtetasit e huaj”, tha Gurlek në kompaninë amerikane të mediave sociale X.
Hetimi u koordinua nga Zyra e Kryeprokurorit Publik të Stambollit për Hetimin e Krimeve të Financimit të Terrorit dhe Pastrimit të Parave, në bashkëpunim me Drejtorinë Rajonale të Stambollit të Organizatës Kombëtare të Inteligjencës, Departamentin e Luftimit të Krimit të Organizuar dhe Degën e Krimeve Kibernetike të Departamentit të Policisë së Stambollit.
Sipas ministrit, analizat nga Bordi i Hetimit të Krimeve Financiare të Turqisë, gjetjet nga njësitë e inteligjencës dhe policisë dhe qindra ankesa viktimash të marra përmes Interpolit zbuluan se njerëzit e lidhur me Izraelin ishin mbizotërues në strukturat pronësore dhe përfituese përfundimtare të kompanive.
Gjetjet i çuan autoritetet të zbulojnë një rrjet të organizuar mashtrimi që synonte viktima në shumë vende, tha ai.
Rrjeti dyshohet se ka përdorur përfaqësues shumëgjuhësh të klientëve për të rekrutuar viktima dhe i drejtoi ato në platformat e investimeve të kontrolluara nga të dyshuarit, ku shfaqeshin shifra të fabrikuara fitimi për t’i inkurajuar ata të depozitonin më shumë para.
Kur viktimat u përpoqën të tërhiqnin fondet e tyre, atyre iu kërkua të bënin pagesa shtesë me pretekste të tilla si “bllokimi i llogarisë” dhe “taksat”. Paratë e depozituara nga viktimat u transferuan më pas në llogaritë bankare dhe kuletat e kriptomonedhave jashtë vendit.
“Rrjeti ka shënjestrur shumë vende, veçanërisht në Evropë, Lindjen e Largët dhe Afrikë, dhe arriti një vëllim transaksioni prej afërsisht 13 miliardë lirash turke (266.4 milionë dollarë) gjatë dy viteve në transaksione që besohet se kanë qenë të lidhura me shpenzimet e zyrës dhe pagesat e pagave”, tha ai.
Në bazë të gjetjeve, autoritetet nisën operacione të njëkohshme në orën 5 të mëngjesit me orën lokale kundër 28 kompanive, 42 qendrave të thirrjeve dhe 239 të dyshuarve në 286 adresa në Stamboll dhe Mugla, ku morën pjesë edhe njësitë e Interpolit.
“Deri në orën 10 të mëngjesit, bastisjet u kryen në qendrat e thirrjeve dhe 175 të dyshuar u arrestuan ndërsa operacionet për kapjen e të dyshuarve të mbetur ishin në vazhdim”, tha Gurlek.