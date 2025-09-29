Turqia evakuon pasagjerët pas defektit në një anije të Flotiljes Globale “Sumud”

Johnny M, një anije e Flotiljes Globale “Sumud” që transportonte ndihma humanitare për Gazën, u prish në Mesdhe të hënën në mëngjes dhe lëshoi ​​thirrje për ndihmë, ku Turqia kreu evakuimin e sigurt të pasagjerëve të saj, raporton Anadolu.

Anija, e vendosur në rajonin e Mesdheut midis Kretës, ishullit të Qipros dhe Egjiptit, dërgoi thirrje për ndihmë në orët e mëngjesit. Kapiteni i anijes raportoi nëpërmjet radios se një pjesë e anijes po mbushej me ujë.

Pasagjerët në bordin e anijes vinin nga vende të ndryshme, përfshirë Luksemburgun, Francën, Finlandën, Meksikën dhe Malajzinë. Për shkak të rrezikut me të cilin përballeshin pasagjerët, Gjysmëhëna e Kuqe Turke dhe autoritete të tjera mobilizuan dhe koordinuan evakuimin.

Kapiteni Semih Fener i anijes “Alma”, e cila shkoi për të ndihmuar në evakuim, për Anadolu tha: “(Johnny M) Nuk ka anije të fundosur, vetëm një defekt teknik. Ne morëm 12 persona nga aty dhe i shpërndamë në anije të tjera. Katër persona do të kthehen në shtëpitë e tyre”.

Fener deklaroi se katër personat që po ktheheshin në shtëpi do të udhëtonin përmes Turqisë për në vendet e tyre, duke shtuar: “Ata janë mirënjohës ndaj turqve, Gjysmëhënës së Kuqe Turke, për procesin e evakuimit”.

Në një deklaratë në platformën sociale Instagram të Flotiljes Globale “Sumud” me bazë në SHBA, u theksua se operacioni vazhdoi pa probleme falë koordinimit të shpejtë nga qeveria turke dhe kontributeve në vend të Gjysmëhënës së Kuqe Turke.

Autoritetet shprehën mirënjohjen e tyre për qeverinë turke dhe Gjysmëhënën e Kuqe Turke për luajtjen e një roli kritik si në sigurimin e kthimit të sigurt të pjesëmarrësve ashtu edhe në ofrimin e ndihmës humanitare për flotën.

Gjithashtu thuhet se nuk pritej ndonjë vonesë e konsiderueshme në rrjedhën e përgjithshme të operacionit dhe flota është planifikuar të arrijë në destinacionin e saj brenda katër ditësh.

