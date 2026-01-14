Turqia, Egjipti dhe Katari mirëpresin formimin e komitetit teknokratik palestinez për Gazën

Turqia, Egjipti dhe Katari mirëpresin formimin e komitetit teknokratik palestinez për Gazën

Turqia, Egjipti dhe Katari mirëpritën krijimin e një komiteti palestinez teknokratik për administrimin e Rripit të Gazës, të kryesuar nga Dr. Ali Abdel Hamid Shaath, duke e cilësuar si një “zhvillim të rëndësishëm” drejt forcimit të stabilitetit dhe përmirësimit të situatës humanitare në Gaza, transmeton Anadolu.

Si ndërmjetësues, këto vende shprehën shpresën se krijimi i komitetit do të lehtësojë zbatimin e fazës së dytë të marrëveshjes së armëpushimit në Gaza, në përputhje me planin e shpallur nga presidenti amerikan Donald Trump, “duke kontribuuar kështu në konsolidimin e armëpushimit dhe parandalimin e përshkallëzimit të ri”, thuhet në një deklaratë të përbashkët të shpërndarë nga Ministria e Jashtme e Turqisë të mërkurën.

Vendet gjithashtu theksuan nevojën që të gjitha palët ta respektojnë plotësisht marrëveshjen për të arritur paqe të qëndrueshme dhe për të krijuar kushtet e nevojshme për rindërtimin e Gazës, duke përmbushur aspiratat e popullit palestinez “për siguri, stabilitet dhe një jetë dinjitoze”.

Komiteti është pjesë e një plani të propozuar nga Trump për të administruar Gazën pas luftës së Izraelit në territor, e cila ka lënë pas më shumë se 71.000 të vrarë gjatë dy viteve. Një armëpushim i brishtë është në fuqi që nga 10 tetori 2025.

I dërguari amerikan Steve Witkoff njoftoi nisjen e fazës së dytë të planit për t’i dhënë fund luftës në Gaza, duke kaluar nga armëpushimi te çmilitarizimi, qeverisja teknokratike dhe rindërtimi.

Ai tha se faza e dytë krijon një administratë palestineze teknokratike kalimtare në Gaza, Komitetin Kombëtar për Administrimin e Gazës (NCAG), dhe nis rindërtimin e Gazës

MARKETING

Të ngjajshme

(VIDEO) Liderët në takimin “më të mirë të 35 viteve”, mungoi Filipçe

(VIDEO) Liderët në takimin “më të mirë të 35 viteve”, mungoi Filipçe

Kryebashkiaku izraelit urdhëron hapjen e strehimeve publike për shkak të tensioneve rajonale

Kryebashkiaku izraelit urdhëron hapjen e strehimeve publike për shkak të tensioneve rajonale

SHBA-ja mirëpret mbështetjen e presidencës palestineze për planin e Trumpit për Gazën

SHBA-ja mirëpret mbështetjen e presidencës palestineze për planin e Trumpit për Gazën

Suedia dërgon oficerë ushtarakë në Grenlandë me kërkesë të Danimarkës

Suedia dërgon oficerë ushtarakë në Grenlandë me kërkesë të Danimarkës

I dërguari i Trumpit njofton nisjen e fazës së dytë të armëpushimit në Gaza

I dërguari i Trumpit njofton nisjen e fazës së dytë të armëpushimit në Gaza

KSHZ i konfirmoi kryetarët e rinj të komunave ku kishte përsëritje të zgjedhjeve

KSHZ i konfirmoi kryetarët e rinj të komunave ku kishte përsëritje të zgjedhjeve