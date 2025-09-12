Turqia e ”shkel” Greqinë dhe prek finalen e Eurobasketit, shkëlqen Ercan Osmani
Turqia është finalistja e dytë e Eurobasketit.
Kombëtarja e Turqisë në gjysëmfinale shënoi fitore bindëse ndaj Greqisë, me rezultat 94-68.
Basketbollisi me preardhje shqiptare, Ercan Osmani i cili është pjesë e Turqisë, shkëlqeu sonte, duke shënuar 28 pikë, bëri 6 kërcime dhe 2 asistime.
Në finalen e madhe, Turqia do të përballet me Gjermaninë, ndeshje e cila zhvillohet të dielen në ora 20:00.
Është vetëm hera e dytë në historinë e Turqisë që do të luajnë në finalen e Eurobasket, pas vitit 2001.