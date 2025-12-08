Turqia: Do të vazhdojmë mbështetjen mbi përpjekjet për stabilitet, siguri dhe prosperitet në Siri
Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Turqisë festoi Ditën e Lirisë së popullit sirian në përvjetorin e parë të rrëzimit të regjimit të Bashar al-Assad dhe përfundimit të luftës civile, transmeton Anadolu.
Ministria publikoi një deklaratë me shkrim në lidhje me përvjetorin e parë të Ditës së Lirisë së Sirisë, që shënohet më 8 dhjetor.
“Pavarësisht problemeve të shumta me të cilat është përballur gjatë vitit të kaluar, qeveria siriane ka ndjekur një politikë të jashtme të kujdesshme dhe paqësore dhe ka ndërmarrë hapa të qëndrueshëm drejt arritjes së pozicionit të respektuar që meriton në arenën ndërkombëtare”, thuhet në deklaratë.
Gjithashtu thuhet se Turqia do të vazhdojë të mbështesë fuqimisht përpjekjet për të vendosur stabilitet, siguri dhe prosperitet në Siri.