Turqia do të thërrasë takim urgjent të OBI-së për shkak të planit të Izraelit për të pushtuar Gazën

Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan tha sot se Turqia do të thërrasë një takim urgjent të Organizatës së Bashkëpunimit Islam (OBI) për të trajtuar planin e Izraelit për të pushtuar plotësisht Gazën, raporton Anadolu.

“(Lidhur me planin e Izraelit për Gazën) Si kryesues i Këshillit të Ministrave të Jashtëm të Organizatës së Bashkëpunimit Islam (OBI), ne kemi vendosur të thërrasim OBI-në në një takim”, u tha Fidan gazetarëve në një konferencë të përbashkët për shtyp me ministrin e Jashtëm egjiptian Badr Abdelatty në El Alamein.

Fidan gjithashtu dënoi qëllimet e Izraelit, duke thënë: “Hedhim poshtë plotësisht qëllimin (e Izraelit) për të pushtuar plotësisht Gazën. Ky plan është një fazë e re e politikës ekspansioniste dhe gjenocidale të Izraelit”.

“Si Turqi dhe Egjipt, ne do të vazhdojmë të qëndrojmë kundër skenarëve të tillë”, shtoi ai.

Duke theksuar përpjekjet humanitare, Fidan gjithashtu vuri në dukje: “Ne kemi dërguar afërsisht 102.000 tonë ndihmë humanitare për vëllezërit dhe motrat tona në Gaza deri më sot. Falënderojmë Egjiptin për bashkëpunimin e tij të ngushtë në shpërndarjen e ndihmës”.

