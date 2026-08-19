Turqia dhe Siria nënshkruajnë marrëveshje për fosfatin për të forcuar partneritetin strategjik
Turqia dhe Siria nënshkruan një memorandum mirëkuptimi për fosfatin, duke hapur rrugën për projekte të përbashkëta në sektorin minerar dhe transport, ndërsa dy vendet po zgjerojnë bashkëpunimin në energji dhe infrastrukturë, transmeton Anadolu.
Memorandumi u nënshkrua në Damask mes MTA IC, një degë e Drejtorisë së Përgjithshme të Kërkimit dhe Eksplorimit Mineral të Turqisë (MTA), dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Gjeologjisë dhe Burimeve Minerale të Sirisë.
Marrëveshja për fosfatin është pjesë e një përpjekjeje më të gjerë të dy vendeve për të forcuar lidhjet ekonomike dhe energjetike, ndërsa Siria po rindërton infrastrukturën e saj. Ankaraja dhe Damasku po bashkëpunojnë gjithashtu në projekte për transmetimin e energjisë elektrike, naftën, gazin natyror dhe energjinë e rinovueshme. Përmes kësaj nisme, Siria mund të përfitojë investime, infrastrukturë dhe ekspertizë teknike të nevojshme për rindërtimin.
Duke folur në një konferencë të përbashkët për shtyp pas nënshkrimit, ministri turk i Energjisë dhe Burimeve Natyrore, Alparslan Bayraktar, tha se marrëveshja do ta zgjerojë bashkëpunimin dypalësh në fushën e energjisë dhe sektorit minerar edhe në burimet e fosfatit.
Bayraktar tha se dy palët synojnë të kalojnë drejt një marrëveshjeje tregtare dhe të zhvillojnë një projekt që përfshin prodhimin e fosfatit, zhvillimin e minierave të fosfatit dhe ndërtimin e një hekurudhe që do t’i lidhë minierat me një port.
– Kompanitë turke do të vazhdojnë investimet në Siri
Kompanitë turke do të vazhdojnë gjithashtu të investojnë në infrastrukturën siriane të prodhimit dhe transmetimit të energjisë elektrike, duke mbështetur përpjekjet për rindërtimin e vendit, tha Bayraktar.
Linja Birecik-Halep, me kapacitet prej rreth 500 megavatësh, pritet t’i mundësojë Turqisë të gati trefishojë eksportet e energjisë elektrike drejt Sirisë, në rreth 900 megavatë.
Bayraktar tha se linja pritet të vihet në funksion “në javët e ardhshme”.
Të dy vendet kanë qenë të lidhura fizikisht përmes linjës Birecik-Halep prej vitesh, por funksionimi i saj është penguar nga dallimet në konfigurimet e rrjeteve dhe dëmtimet e infrastrukturës siriane.
Bayraktar bëri gjithashtu thirrje për pjesëmarrje më të madhe të kompanive turke në projektet infrastrukturore në Siri, duke përmendur ekspertizën e tyre në tubacione, linja të transmetimit të energjisë elektrike, impiante magazinimi dhe depo.
– Potencial për bashkëpunim në sektorin e naftës dhe gazit
Sa i përket bashkëpunimit në sektorin e naftës dhe gazit natyror, Bayraktar tha se ekziston një potencial i konsiderueshëm, përfshirë në fushat detare dhe tokësore të Sirisë, fushat ekzistuese prodhuese dhe zonat me potencial për zbulime të reja.
“Kompanitë tona, veçanërisht TPAO, janë të gatshme për këtë”, tha ai, duke shtuar se Turqia synon të kryejë studime sizmike dhe shpime, si dhe të zhvillojë projekte përmes partneriteteve me kompani turke dhe ndërkombëtare.
Lidhur me energjinë gjeotermale, Bayraktar tha se Turqia, e cila ka kapacitetin e katërt më të madh të instaluar gjeotermal në botë, është e gatshme të ndajë ekspertizën e saj me Sirinë.
“Besoj se kjo do të japë një kontribut shumë të rëndësishëm në rindërtimin dhe zhvillimin e Sirisë, si dhe në ruajtjen e stabilitetit në rajon”, tha ai.
– Siria synon zgjerimin e bashkëpunimit minerar
Ministri sirian i Energjisë, Mohammed al-Bashir, tha se dy vendet synojnë të zhvillojnë bashkëpunimin në sektorin e energjisë dhe atë të minierave.
Al-Bashir tha se një linjë e re transmetimi pritet të vihet në funksion deri në fund të shtatorit dhe do t’i sigurojë Halepit dhe zonave përreth rreth 500 megavatë energji elektrike shtesë, duke kontribuuar në furnizime më të qëndrueshme me energji dhe përmirësimin e shërbimeve publike.
Ai tha se memorandumi i mirëkuptimit për fosfatin do të përbëjë bazën për zgjerimin e mëtejshëm të bashkëpunimit në sektorin minerar, përfshirë ngritjen e impianteve për prodhimin e acidit sulfurik dhe fosforik, rehabilitimin e flotës së transportit të fosfatit dhe importimin e fosfatit.