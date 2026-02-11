Turqia dhe Greqia nënshkruan marrëveshje të gjera bashkëpunimi
Turqia dhe Greqia kanë nënshkruar një sërë marrëveshjesh dypalëshe, pas bisedimeve të nivelit të lartë midis presidentit turk, Recep Tayyip Erdogan dhe kryeministrit grek, Kyriakos Mitsotakis, në kryeqytetin turk Ankara, raporton Anadolu.
Dy liderët bashkë-kryesuan mbledhjen e gjashtë të Këshillit të Bashkëpunimit të Nivelit të Lartë Turqi-Greqi, pasi zhvilluan fillimisht një takim kokë më kokë, pas së cilës u mbajt një ceremoni zyrtare për nënshkrimin e disa marrëveshjeve midis dy vendeve.
Erdogan dhe Mitsotakis nënshkruan gjithashtu një Deklaratë të Përbashkët midis qeverive të Turqisë dhe Greqisë.
Ndër dokumentet e nënshkruara ishte një memorandum mirëkuptimi për bashkëpunim midis Zyrës së Investimeve dhe Financave të Presidencës së Turqisë dhe Enterprise Greece, agjencia greke për investime dhe tregti të jashtme. Marrëveshja u nënshkrua nga kreu i zyrës turke, Burak Daglioglu dhe zv/ministri i Punëve të Jashtme i Greqisë, Haris Theoharis.
Një memorandum i veçantë, që synon nxitjen e shërbimeve të trageteve Ro-Ro midis Portit të Izmirit dhe Portit të Selanikut, u nënshkrua nga zv/ministri i Punëve të Jashtme i Turqisë, Mehmet Kemal Bozay dhe Theoharis.
Bozay dhe Theoharis nënshkruan gjithashtu një memorandum për forcimin e bashkëpunimit në kuadër të Bashkëpunimit Ekonomik të Detit të Zi.
Në fushën e menaxhimit të fatkeqësive, një memorandum për rritjen e bashkëpunimit dypalësh në përgatitjen ndaj tërmeteve u nënshkrua nga ministri i Punëve të Brendshme i Turqisë, Mustafa Çiftci dhe ministri grek për Krizën Klimatike dhe Mbrojtjen Civile, Ioannis Kefalogiannis.
Bashkëpunimi kulturor u trajtua përmes një memorandumi tjetër, të nënshkruar nga ministri turk i Kulturës dhe Turizmit, Mehmet Nuri Ersoy dhe ministrja greke e Kulturës, Lina Mendoni.
Në fushën e shkencës dhe teknologjisë, një deklaratë e përbashkët synimesh për bashkëpunim midis Ministrisë së Industrisë dhe Teknologjisë të Turqisë dhe Ministrisë së Zhvillimit të Greqisë u nënshkrua nga ministri turk Mehmet Fatih Kacir dhe ministri grek Takis Theodorikakos.