Turqia dhe Arabia Saudite do të zgjerojnë projektet e energjisë së rinovueshme
Ministri turk i Energjisë dhe Burimeve Natyrore, Alparslan Bayraktar, ka bërë të ditur Turqia dhe Arabia Saudite pritet të zgjerojnë bashkëpunimin e tyre në fushën e energjisë së rinovueshme me një marrëveshje shtesë prej 3.000 megavatësh, duke e çuar në 5.000 megavat kapacitetin total të planifikuar në kuadër të projekteve të përbashkëta në Turqi, transmeton Anadolu.
Bayraktar kujtoi se Turqia dhe Arabia Saudite kishin nënshkruar më parë një marrëveshje që përfshinte projekte të energjisë së rinovueshme me kapacitet prej 2.000 megavatësh.
“Do ta rrisim këtë në 5.000 megavat me një marrëveshje prej 3.000 megavatësh në kuadër të Konferencës së OKB-së për Klimën në Antalya”, tha Bayraktar, sipas një deklarate të publikuar nga Ministria e Energjisë dhe Burimeve Natyrore.
Ministri turk përshkroi gjithashtu përparimin e vendit të tij në sektorët e energjisë dhe minierave gjatë 25 viteve të fundit, duke theksuar se vendi kishte “pothuajse përfunduar punën e një shekulli” nën udhëheqjen e presidentit Recep Tayyip Erdogan.
“Turqia e ka katërfishuar kapacitetin e instaluar të energjisë elektrike, nga 32.000 megavat në 126.000 megavat”, tha ai, duke shtuar se gjatë 24 viteve të fundit janë vënë në funksion rreth 95.000 megavat kapacitet i ri.
Bayraktar tha se Turqia tani ka kapacitetin e tretë më të madh të instaluar të energjisë elektrike në Evropë, si dhe nivelin e tretë më të lartë të prodhimit dhe konsumit të energjisë elektrike, pas Francës dhe Gjermanisë.
Ai shtoi se prodhimi i naftës është trefishuar, prodhimi i gazit natyror është rritur nëntëfish dhe eksportet minerare janë rritur dhjetëfish. Ai e cilësoi pavarësinë energjetike si një objektiv qendror në kuadër të vizionit “Shekulli i Turqisë”.
“Ne kemi një synim themelor. ta bëjmë Turqinë të pavarur në aspektin energjetik në Shekullin e Turqisë. Në njëfarë kuptimi, ky është objektivi ynë përfundimtar”, tha ai.
Prodhimi i gazit natyror dhe naftës
Bayraktar tha se gazi natyror, i cili në vitin 2002 ishte i disponueshëm vetëm në pesë provinca, tani arrin në të gjitha 81 provincat. Turqia pritet gjithashtu të furnizojë me gaz natyror vendbanimin e saj të 1.000-të këtë vit.
Prodhimi vendas i gazit natyror në Detin e Zi pritet të dyfishohet këtë vit dhe të katërfishohet deri në vitin 2028.
“Në vitin 2028, ne do të plotësojmë nevojat për gaz natyror të 17 milionë familjeve me gazin tonë nga Deti i Zi”, tha Bayraktar.
Duke folur për prodhimin e naftës në juglindje të Turqisë, Bayraktar tha se prodhimi në fushën Gabar kishte kaluar 83.000 fuçi në ditë, ndërsa në këtë zonë punojnë më shumë se 3.500 persona, shumica e tyre banorë vendas.
“Gabar është pothuajse një pjesë e vogël, një shembull i asaj se si mund të duket një Turqi pa terrorizëm”, tha ai, duke argumentuar se prodhimi i naftës pas eliminimit të terrorizmit nga rajoni po gjeneron aktivitet ekonomik, punësim dhe zhvillim, ndërsa po redukton importet energjetike të Turqisë.
Bayraktar tha gjithashtu se Turqia po eksploron burime jokonvencionale të naftës në Diyarbakir dhe se zona mund të ketë potencial prodhimi dy deri në tre herë më të madh se Gabar.
“Nëse kemi sukses në prodhimin jokonvencional, do të shpojmë qindra puse në Diyarbakir”, tha ai, duke shtuar se aktualisht kërkimet po zhvillohen në katër fusha që mbulojnë rreth 600 kilometra katrorë, ndërsa zona e përgjithshme me potencial shtrihet në 7.200 kilometra katrorë.
Siguria energjetike rajonale mes pasigurive
Duke folur për sigurinë energjetike rajonale në kushtet e pasigurisë së vazhdueshme lidhur me krizën në Ngushticën e Hormuzit, Bayraktar tha se situata mund të krijojë mundësi për diversifikimin e rrugëve energjetike dhe për përshpejtimin e projekteve që Turqia i ka mbështetur prej vitesh.
Ai tha se bisedimet gjatë vizitës në Turqi të kryeministrit irakian, Ali Falih al-Zaidi, u përqendruan në transportimin e një pjese të konsiderueshme të naftës irakiane drejt tregjeve globale përmes Turqisë dhe terminalit të Ceyhanit.
Bayraktar përmendi gjithashtu rrugët e mundshme për transportimin e gazit nga Katari përmes Arabisë Saudite, Jordanisë dhe Sirisë drejt Turqisë dhe më pas Evropës, si dhe përmes Irakut dhe projektit të Rrugës së Zhvillimit. Ai tha se po shqyrtohet gjithashtu mundësia që nafta kuvajtiane të arrijë në Turqi.
“Kjo krizë mund t’u hapë derën mundësive të tilla. Si Turqia dhe i gjithë rajoni, ashtu edhe tregjet globale, mund të bëhen më të balancuara dhe më të përgatitura për krizat e ardhshme”, tha ai.
Bayraktar shtoi se Turqia po zhvillon projekte për kërkimin e naftës dhe gazit natyror si në tokë, ashtu edhe në det në Pakistan.
Anija kërkimore sizmike Oruc Reis pritet të udhëtojë drejt Pakistanit në shtator ose tetor, ndërsa Bayraktar tha se planifikon të vizitojë vendin në javët e ardhshme për të diskutuar partneritetet në projektet minerare.