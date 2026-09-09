Turqia dhe 7 vende të tjera mirëpresin ndalimin e Britanisë për importet nga vendbanimet e paligjshme izraelite
Ministrat e Jashtëm të Turqisë, Egjiptit, Indonezisë, Jordanisë, Pakistanit, Katarit, Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe të mërkurën mirëpritën vendimin e qeverisë britanike për të ndaluar importet e mallrave nga vendbanimet ilegale izraelite në territorin e pushtuar palestinez dhe për të kufizuar shërbimet që lidhen me këto vendbanime, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të përbashkët, ministrat shprehën shpresën se vendimi do të ndihmojë në mobilizimin e komunitetit ndërkombëtar për të ndërmarrë hapa të ngjashëm në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe për të mbajtur përgjegjëse organizatat dhe individët e përfshirë në aktivitetet e paligjshme të vendbanimeve kolone.
Ata mirëpritën gjithashtu një deklaratë të përbashkët të ministrave të Jashtëm të Kanadasë, Danimarkës, Finlandës, Francës, Islandës, Irlandës, Norvegjisë, Polonisë, Portugalisë, Spanjës, Suedisë dhe Britanisë lidhur me zgjidhjen me dy shtete.
Të 12 vendet konfirmuan synimin e tyre për të vendosur kufizime kombëtare dhe/ose për të mbështetur kufizimet evropiane ndaj tregtisë së mallrave me vendbanimet që janë të paligjshme sipas së drejtës ndërkombëtare, ose për të shqyrtuar aktivisht këto dhe masa të tjera në përputhje me procedurat e tyre përkatëse kombëtare.
Ministrat e tetë vendeve i bënë thirrje komunitetit ndërkombëtar të mbështetet në këto hapa dhe të miratojë masa konkrete për t’i dhënë fund aktiviteteve që mbështesin ose mundësojnë vazhdimin e vendbanimeve ilegale izraelite në territorin e pushtuar palestinez.
Ata thanë se masat e shpallura janë në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe rezolutat përkatëse të OKB-së, përfshirë Rezolutën 2334 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së dhe opinionin këshillimor të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë të 19 korrikut 2024.
Në deklaratë theksohet detyrimi i të gjitha shteteve për të mos e njohur si të ligjshme situatën e krijuar nga pushtimi i paligjshëm izraelit i territorit palestinez dhe për të mos ofruar ndihmë apo asistencë për ruajtjen e situatës së krijuar nga pushtimi.
Ministrat përsëritën thirrjen e tyre që Izraeli të shfuqizojë të gjitha masat e ndërmarra në lidhje me aktivitetet e vendbanimeve, si dhe masat e tjera që synojnë ndryshimin e karakterit gjeografik dhe demografik të territorit të pushtuar palestinez.
Ata theksuan gjithashtu se Gaza është pjesë përbërëse e territorit të pushtuar palestinez dhe bënë thirrje për “zbatimin e plotë dhe të menjëhershëm” të Planit Gjithëpërfshirës të presidentit amerikan Donald Trump për përfundimin e konfliktit në Gaza.
Ministrat thanë se plani duhet të zbatohet për të garantuar sigurinë dhe stabilitetin, për të trajtuar situatën humanitare, për të lehtësuar rindërtimin dhe rimëkëmbjen, si dhe për të hedhur themelet për një paqe të qëndrueshme.
Ata rikonfirmuan se “rruga e vetme e zbatueshme” për arritjen e një paqeje të drejtë, të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse është zbatimi i zgjidhjes me dy shtete përmes krijimit të një shteti palestinez të pavarur, sovran, të vazhduar territorialisht dhe të qëndrueshëm, bazuar në kufijtë e 4 qershorit 1967, me Kudsin Lindor si kryeqytet.
– 12 vende shpallin masa ndaj vendbanimeve ilegale izraelite
Ministrat e jashtëm të 12 vendeve njoftuan në një deklaratë të përbashkët të martën se do të vendosin ose do të shqyrtojnë kufizime tregtare ndaj mallrave nga vendbanimet ilegale izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Vendet thanë se veprimet e Izraelit në Bregun Perëndimor po minojnë perspektivat për zgjidhjen me dy shtete dhe theksuan nevojën për të ruajtur mundësinë e krijimit të një shteti palestinez.
Izraeli më pas njoftoi se do të mbyllë konsullatën e Britanisë në Kudsin Lindor të pushtuar, e cila u shërben palestinezëve, në përgjigje të masave të ndërmarra.