Turqia dhe 7 vende të tjera dënojnë vendimin e Izraelit për “tokë shtetërore” në Bregun Perëndimor
Ministrat e Jashtëm të Turqisë, Egjiptit, Jordanisë, Indonezisë, Pakistanit, Katarit, Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe lëshuan sot deklaratë të përbashkët duke dënuar vendimin e Izraelit për të caktuar zona të mëdha në Bregun Perëndimor të pushtuar si “tokë shtetërore”, duke e përshkruar këtë veprim si përshkallëzim serioz që shkel ligjin ndërkombëtar dhe minon perspektivat për paqe, transmeton Anadolu.
Sipas një deklarate zyrtare të lëshuar nga Ministria e Jashtme Turke, diplomatët më të lartë të tetë vendeve kritikuan miratimin e procedurave nga Izraeli për regjistrimin dhe zgjidhjen e pronësisë së tokës në zona të gjera të Bregut Perëndimor, masa e parë e tillë që nga viti 1967.
Ministrat thanë se ky hap është i paligjshëm dhe paralajmëruan se do të përshpejtojë zgjerimin e vendbanimeve dhe konfiskimin e tokës.