Turqia dërgon në hapësirë satelitin më të madh vendas të sektorit privat
Sateliti më i madh i sektorit privat i prodhuar në vend në Turqi ka filluar udhëtimin e tij në hapësirë, pasi FGN-100-d2 nga kompania Fergani Space është lëshuar nga Cape Canaveral në shtetin amerikan Florida, transmeton Anadolu.
Fergani Space është një degë e kompanisë turke Baykar.
FGN-100-d2 është sateliti më i madh i sektorit privat të Turqisë, me një peshë prej 104 kilogramësh. Në bordin e misionit SpaceX Bandwagon-4, sateliti u nda nga anija rreth 74 minuta pas lëshimit dhe hyri në orbitën e synuar.
Sateliti zyrtarisht filloi operacionet e tij kur telemetria e tij e parë u transmetua menjëherë pas kësaj.
Fergani Space përfundoi hapin e parë të këtij projekti satelitor këtë janar me satelitin e saj të parë, përkatësisht satelitin FGN-100-d2 prej 102 kilogramësh të lëshuar nga Baza e Forcave Hapësinore Vandenberg në Kaliforni si pjesë e misionit Transporter-12.
Selcuk Bayraktar, shefi ekzekutiv i kompanisë Fergani Space, tha se FGN-100-d2 ishte një satelit provë për Sistemin Global të Pozicionimit (GPS) Ulug Bey që kompania do ta ndërtojë.
“Ne po i zhvillojmë satelitët tanë tërësisht me burimet tona dhe presim që misioni i satelitit tonë të zgjasë pesë deri në shtatë vjeç”, tha Bayraktar, duke theksuar se qëllimi është të arrijmë më shumë se 100 satelitë në gjysmë dekade në mënyrë të pavarur për të sjellë shërbimet GPS të Ulug Bey-it në Turqi dhe vendet aleate.
Bayraktar tha se Fergani Space gjithashtu po zhvillon një mjet transferimi orbital, i cili do të lëshohet së bashku me një satelit të vogël prove.
FGN-100-d2 nga Fergani Space do të operojë në orbitën e ulët të Tokës, duke orbituar planetin rreth 15 herë në ditë. Sateliti do të testojë aftësitë e tij në orbitë, komunikimet telemetrike-telekomanduese, pozicionimin dhe komunikimin e ngarkesës.
Sateliti u zhvillua tërësisht nga ekipi i kompanisë Fergani Space dhe përmban pajisje avionike vendase, integrimin e softuerit vendas, një motor me teknologji shtytëse të gjelbër, dizajn strukturor dhe testime mjedisore.