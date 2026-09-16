Turqia dënon sulmin me dron të Huthive që e synoi Mekën

Turqia dënon sulmin me dron të Huthive që e synoi Mekën

Turqia dënoi fuqishëm të mërkurën një sulm me dron të Huthive që kishte në shënjestër qytetin e shenjtë të Mekës në Arabinë Saudite, duke e rikonfirmuar mbështetjen për sigurinë e Mbretërisë.

“Dënojmë fuqishëm sulmin me dron të Huthive që kishte në shënjestër qytetin e shenjtë të Mekës”, tha Ministria e Jashtme në një deklaratë.

Jemeni është përfshirë nga lufta që prej vitit 2014, kur Huthit morën kontrollin e kryeqytetit Sana dhe disa provincave, duke nxitur ndërhyrjen e një koalicioni arab të udhëhequr nga Arabia Saudite në vitin 2015, në mbështetje të qeverisë jemenase të njohur ndërkombëtarisht.

Grupi rebel është përfshirë në luftime të reja me forcat qeveritare që nga korriku, kur shpalli një bllokadë detare ndaj Riadit, ndërsa së fundmi ka pretenduar përparime përgjatë bregdetit të Detit të Kuq dhe Ngushticës Bab al-Mandeb. Huthit kanë shënjestruar gjithashtu infrastrukturën e naftës të Arabisë Saudite.

Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite tha herët të mërkurën se mbrojtja ajrore saudite kishte kapur dhe shkatërruar një dron të lëshuar nga grupi Huthi i Jemenit në jug të Mekës, përpara se ai të hynte në hapësirën ajrore të kufizuar të qytetit të shenjtë.

Türkiye, sipas ministrisë, rikonfirmon “mbështetjen për sovranitetin, integritetin territorial dhe sigurinë e Arabisë Saudite” dhe theksoi “solidaritetin me Arabinë Saudite”.

“Përsërisim thirrjen tonë që këto sulme, të cilat kërcënojnë gjithashtu stabilitetin dhe sigurinë rajonale, të ndalen menjëherë dhe të shmanget çdo veprim që synon përshkallëzimin e mëtejshëm të tensioneve”, thuhet në deklaratë.

MARKETING

Të ngjajshme

Vendimi për intonimin e himnit në shkollat e Gazi Babës, Sulejmani: Kryetari është nxituar

Vendimi për intonimin e himnit në shkollat e Gazi Babës, Sulejmani: Kryetari është nxituar

Përsëri premtohet zgjidhja e paraleleve shqipe në Njegosh

Përsëri premtohet zgjidhja e paraleleve shqipe në Njegosh

Sulejmani për problemin në Penko: Nxënësit e Çairit të regjistrohen në shkollat e Komunës së Çairit

Sulejmani për problemin në Penko: Nxënësit e Çairit të regjistrohen në shkollat e Komunës së Çairit

Dënimi me 81 vite burg i ish-liderëve të UÇK-së, Vuçiq: Nuk u dënuan për krime kundër njerëzimit

Dënimi me 81 vite burg i ish-liderëve të UÇK-së, Vuçiq: Nuk u dënuan për krime kundër njerëzimit

Reagon Bekim Jashari: Rroftë Ushtria Çlirimtare e Kosovës

Reagon Bekim Jashari: Rroftë Ushtria Çlirimtare e Kosovës

OKB-ja kërkon lejimin e makinerive të rënda pasi shembja e një ndërtese në Gaza lë deri në 100 persona nën rrënoja

OKB-ja kërkon lejimin e makinerive të rënda pasi shembja e një ndërtese në Gaza lë deri në 100 persona nën rrënoja