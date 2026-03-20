Turqia dënon sulmet izraelite ndaj besimtarëve në Xhaminë Al-Aksa gjatë Bajramit

Turqia dënoi “fuqishëm” veprimet izraelite në kompleksin e Xhamisë Al-Aksa në Kudsin Lindor të pushtuar, duke akuzuar forcat izraelite se kanë sulmuar myslimanët që kishin ardhur për të falur në këtë vend – një nga vendet më të shenjta të Islamit – gjatë festës së Bajramit, transmeton Anadolu.

“Në një ditë si Fitër Bajrami, kur uniteti, paqja dhe vëllazëria përjetohen më thellë, ky sulm ndaj civilëve të mbledhur për adhurim është qartësisht në kundërshtim me lirinë e besimit dhe dinjitetin njerëzor”, tha Burhanettin Duran, kreu i Komunikimeve i Turqisë, në platformën sociale turke NSosyal.

“Ky akt barbar i Izraelit, që shpërfill ligjin, parimet dhe vlerat, i shtohet edhe një herë faqeve të turpit të tij”, shtoi ai.

Turqia do të mbajë një qëndrim të vendosur kundër çdo shkeljeje që synon statusin dhe shenjtërinë e Xhamisë Al-Aksa, u zotua Duran.

NATO pezullon përkohësisht aktivitetet stërvitore në Irak, tërheq 600 anëtarë të stafit

NATO pezullon përkohësisht aktivitetet stërvitore në Irak, tërheq 600 anëtarë të stafit

Donald Trump sulmon NATO-n: Pa SHBA-në, jeni tigër prej letre

Donald Trump sulmon NATO-n: Pa SHBA-në, jeni tigër prej letre

Presidenti bjellorus njofton ofrimin e një “marrëveshjeje të madhe” nga SHBA-ja

Presidenti bjellorus njofton ofrimin e një “marrëveshjeje të madhe” nga SHBA-ja

Milanoviq: Irani strategjikisht më i fortë se para konfliktit, operacioni SHBA-Izrael i planifikuar dobët

Milanoviq: Irani strategjikisht më i fortë se para konfliktit, operacioni SHBA-Izrael i planifikuar dobët

Trump kritikon NATO-n për refuzimin për të ndihmuar mbi përpjekjet për të rihapur Ngushticën e Hormuzit

Trump kritikon NATO-n për refuzimin për të ndihmuar mbi përpjekjet për të rihapur Ngushticën e Hormuzit

Araghchi: Irani do të ketë “zero përmbajtje” nëse sulmohet infrastruktura e tij

Araghchi: Irani do të ketë “zero përmbajtje” nëse sulmohet infrastruktura e tij