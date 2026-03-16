Turqia dënon fuqishëm operacionin tokësor të Izraelit në Liban Sipas burime
Ministria e Punëve të Jashtme e Turqisë ka dënuar fuqishëm operacionin tokësor të Izraelit në Liban, duke theksuar se ai “thellon më tej paqëndrueshmërinë në rajon”, raporton Anadolu.
Sipas burimeve diplomatike turke, qeveria izraelite po zbaton “politika gjenocidi dhe ndëshkimi kolektiv” në Liban, të cilat mund të çojnë në një katastrofë të re humanitare në rajon.
Gjithashtu u riafirmua solidariteti i Turqisë me Libanin përballë sulmeve që shkelin sovranitetin dhe integritetin territorial të tij.