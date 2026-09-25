Turqia, Arabia Saudite dhe Pakistani dënojnë sulmet ndaj Mekës, diskutojnë mbështetjen e përbashkët ushtarake
Ministrat e Punëve të Jashtme të Turqisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit kanë dënuar fuqishëm sulmet që shënjestruan qytetin e shenjtë të Mekës, si dhe objektet civile dhe ekonomike në Arabinë Saudite, transmeton Anadolu.
Sipas një deklarate të përbashkët, Hakan Fidan i Turqisë, Princi Faisal bin Farhan i Arabisë Saudite dhe Mohammad Ishaq Dar i Pakistanit u takuan dje në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në New York, në kuadër të Marrëveshjes së Përbashkët të Mbrojtjes së Mekës ndërmjet tre vendeve, e cila u krijua muajin e kaluar.
Gjatë takimit, sipas një deklarate të Ministrisë së Jashtme të Turqisë, ata shqyrtuan përparimin në krijimin e sekretariatit të përgjithshëm të marrëveshjes, komiteteve dhe grupeve të punës, si dhe përgatitjet për fillimin e punës së tyre.
Ata dënuan sulmet në termat më të ashpër dhe vlerësuan vigjilencën e Forcave të Armatosura Saudite dhe aftësinë e tyre për të mbrojtur sigurinë e mbretërisë.
Ata rikonfirmuan gjithashtu të drejtën e Arabisë Saudite për të marrë masat që i konsideron të përshtatshme për mbrojtjen e sigurisë së saj, në përputhje me nenin 51 të Kartës së OKB-së.
Ministrat diskutuan planet për thirrjen e një takimi urgjent të shefave të ushtrive të tre vendeve, për të shqyrtuar mënyrat e ofrimit të ndihmës ndaj Arabisë Saudite në kuadër të marrëveshjes, e cila përcakton se një sulm ndaj cilitdo prej palëve të saj do të konsiderohet sulm ndaj të gjithëve.
Ata diskutuan gjithashtu situatën aktuale në rajon, duke theksuar rëndësinë e respektimit të së drejtës ndërkombëtare, fqinjësisë së mirë, respektit të ndërsjellë për sovranitetin e shteteve dhe mosndërhyrjes në punët e brendshme, si dhe garantimit të sigurisë dhe lirisë së lundrimit.
Ministrat e jashtëm përsëritën vendosmërinë e tyre për të punuar së bashku për arritjen e paqes dhe stabilitetit të qëndrueshëm në rajon, për të mbështetur përpjekjet për uljen e tensioneve dhe për të inkurajuar zgjidhjen paqësore të krizave.