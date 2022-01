Turqi, minarja e xhamisë shfaqet në digën e ngrirë

Si pasojë e moti të ftohtë sipërfaqja e digës Pusat-Özen në rajonin Hafik në qytetin Sivas të Turqisë është ngrirë dhe në mesin e saj vërehet një minare, raporton Anadolu Agency (AA).

Shtresa e akullit ka arritur në 10 centimetra në sipërfaqen e digës e cila ndodhet rreth 25 kilometra nga qendra e rajonit.

Fshati Pusat u zbraz plotësisht dhe u zhvendos në pjesën e sipërme rreth 5 kilometra për shkak të digës Pusat-Özen e cila u formua me qëllim vaditjeje mbi përroin Pusat dhe rrjedhën Madenköy në vitin 2009 nga Ujësjellësi Shtetëror. Si rrjedhojë, mbi sipërfaqen e ngrirë shihet edhe një pjesë e minares që ka mbetur nga ish-vendbanimet që kanë mbetur nën ujë.

Sadettin Çaldıran, një banor i zonës tha për AA se vitet e fundit janë përjetuar thatësira serioze.

“Minarja u shfaq me tërheqjen e ujit. Në rajonin e Sivasit ka pasur reshje intensive të borës. Mendojmë se diga do të mbushet me shkrirjen e borës drejt pranverës dhe uji do arrijë në nivelet ku minarja do të humbë. Temperaturat natën ishin deri në minus 30 gradë. Aktualisht sipërfaqja e digës është krejtësisht e ngrirë”, tha Çaldıran duke shtuar se ai nga gjurmët në minaren e xhamisë në vendbanimin e vjetër brenda digës ka vërejtur se uji është tërhequr 10-12 metra.

Në Sivas është efektiv moti i ftohtë

Në qendrën e qytetit dhe në rajonet e tjera të tij ka qenë efektiv moti i ftohtë. Temperaturat natën ranë deri në minus 20 gradë ndërsa ditën deri në minus 14 gradë.

Me ndikimin e motit të ftohtë sipërfaqet e shumë liqeneve në rajon janë mbuluar me akull.