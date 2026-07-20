Turqi: Asnjë nismë për Qipron nuk mund të ketë sukses duke injoruar të drejtat e turqve qipriotë
Asnjë nismë që ka të bëjë me Qipron ose Mesdheun Lindor nuk mund të ketë sukses pa Turqinë ose duke shpërfillur të drejtat e turqve qipriotë, tha zëvendëspresidenti i Turqisë, Cevdet Yilmaz, raporton Anadolu.
Duke folur në ceremoninë e mbajtur në Lefkosa, kryeqytetin e Republikës Turke të Qipros Veriore (TRNC), me rastin e 20 Korrikut – Ditës së Paqes dhe Lirisë, Yilmaz tha se Turqia do të vazhdojë të qëndrojë pranë popullit turk qipriotë.
“Turqia, si atdheu amë dhe shteti garantues, ka qëndruar dhe do të vazhdojë të qëndrojë pranë Republikës Turke të Qipros Veriore, në mënyrë që turqit qipriotë të jetojnë të lirë, me dinjitet dhe në siguri nën çatinë e shtetit të tyre”, tha ai.
Yilmaz tha se Operacioni i Paqes i Turqisë në Qipro në vitin 1974 përmbushi përgjegjësitë sipas Traktatit të Garancisë të vitit 1960 dhe i dha fund viteve të dhunës ndaj turqve qipriotë.
Ai argumentoi se dekadat e negociatave që pasuan kanë dështuar, sepse pala greke qipriote nuk është e gatshme të ndajë qeverisjen dhe burimet, ose t’i njohë turqit qipriotë si partnerë të barabartë.
“Komuniteti ndërkombëtar tani duhet të pranojë se turqit qipriotë janë po aq pronarë të këtij ishulli sa edhe grekët qipriotë”, tha ai.
Yilmaz rikonfirmoi mbështetjen e Ankarasë për një zgjidhje të bazuar në barazinë sovrane dhe statusin e barabartë ndërkombëtar të dy shteteve, duke theksuar se propozimet që do t’i reduktonin turqit qipriotë në statusin e pakicës nuk mund të sjellin një zgjidhje të qëndrueshme.
Ai gjithashtu i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar t’i japë fund izolimit dhe embargove të padrejta të vendosura ndaj turqve qipriotë.
Yilmaz tha se TRNC-ja ka ruajtur ekzistencën e saj për 43 vjet me institucione të forta dhe një kulturë demokratike të rrënjosur thellë, duke shtuar se Turqia do të vazhdojë të mbështesë zhvillimin e saj ekonomik dhe rritjen e pranisë së saj në arenën ndërkombëtare.
“Qiproja nuk do të jetë kurrë një ishull i grekëve qipriotë”, tha ai duke shtuar: “Shekulli i Turqisë do të jetë gjithashtu shekulli i Republikës Turke të Qipros Veriore.”
– Ndërhyrja si fuqi garantuese
Qiproja është përfshirë prej dekadash nga një mosmarrëveshje mes grekëve qipriotë dhe turqve qipriotë, pavarësisht përpjekjeve diplomatike të Kombeve të Bashkuara për të arritur një zgjidhje gjithëpërfshirëse.
Sulmet etnike që nisën në fillim të viteve 1960 i detyruan turqit qipriotë të tërhiqeshin në enklava për sigurinë e tyre.
Në vitin 1974, një grusht shteti i grekëve qipriotë me synimin për ta aneksuar ishullin me Greqinë çoi në ndërhyrjen ushtarake të Turqisë si fuqi garantuese për të mbrojtur turqit qipriotë nga përndjekja dhe dhuna. Si rezultat, në vitin 1983 u themelua Republika Turke e Qipros Veriore.
Vitet e fundit janë zhvilluar përpjekje të herëpashershme për arritjen e paqes, përfshirë edhe një iniciativë të pasuksesshme në vitin 2017 në Zvicër, nën kujdesin e vendeve garantuese, Turqisë, Greqisë dhe Mbretërisë së Bashkuar.
Administrata Greke Qipriote u bë pjesë e Bashkimit Evropian në vitin 2004, po atë vit kur grekët qipriotë bllokuan në mënyrë të njëanshme planin e OKB-së për t’i dhënë fund mosmarrëveshjes shumëvjeçare.