Turp! Ky është civilizimi holandez, ja si sillen në mes të ditës

Tifozët holandezë, të dëndur në birra, nuk kanë mundur dot të jenë etikë dhe në kryerjen e nevojave personale. Tualetet portative, vendosur enkas për ta në vende publike në Tiranë, nuk kanë qenë të mjatfueshme për urinimin e tyre masiv dhe të shpeshtë, të cilin e kanë kryer në publik. Kuptohet, konsumi i madh i birrës ka bërë të vetën në këtë rast.

Çështja është se ç’do kish ndodhur ne vendin europian, “kopësht me tulipanë”, nëse do ishin shqiptarë ata që do bënin të njëjtën gjë.

Siç dihet tashmë, Holanda ka qenë ndër vendet që i ka mohuar Shqipërisë hapjen e negociatave, duke shenjuar shqiptarët si të transportues krimi e droge në vendin e tyre, gjë e cila nuk gjente asnjë përputhje me tregues statistikor. Edhe pse urinimi i tyre në publik s’është çështje politike, do mjaftonte ana etike si tregues se qytetaria europiane dhe ajo joeuropiane, janë thjesht mite të rreme. /tesheshi.com/