Türkiye u bën thirrje shoqërive myslimane të rimarrin nën kontroll narrativën e tyre
Kreu i Komunikimeve të Türkiyes, Burhanettin Duran, u ka bërë thirrje shoqërive myslimane që të rimarrin kontrollin mbi narrativat e tyre, duke paralajmëruar se rendi ndërkombëtar po përballet me një krizë të paprecedentë të legjitimitetit dhe se ata që e ndërtuan atë tani janë ndër sabotuesit e tij kryesorë.
Duke folur në Forumin e Ndikimit Mysliman 2026 në Istanbul, Durani tha se bota po kalon një transformim të thellë që shkon përtej ndryshimeve të zakonshme të dekadave të mëparshme.
“Luftërat, gjenocidet, pandemitë dhe erozioni i besimit në institucionet dhe normat ndërkombëtare tregojnë qartë se është kaluar një prag kritik,” tha ai, duke shtuar se komuniteti ndërkombëtar nuk ka një vizion të qartë për të ardhmen.
Durani identifikoi atë që e quajti si tregues kryesorë të prishjes sistemike, duke thënë se fuqitë e mëdha po hezitojnë gjithnjë e më shumë të marrin përgjegjësi dhe se disa aktorë themelues të rendit global janë bërë ndërprerësit e tij kryesorë.
Ai gjithashtu theksoi dobësimin e efektivitetit të institucioneve të krijuara për të ruajtur stabilitetin dhe për të zgjidhur konfliktet.
Sipas tij, transformimi është i dukshëm edhe në fushën e komunikimit, duke argumentuar se bota ka kaluar nga “epoka e komunikimit” në atë që ai e quajti “epoka e narrativave”.
“Në këtë epokë të re, konkurrenca nuk ka të bëjë më vetëm me komunikimin, por me mënyrën se si realitetet formësohen, interpretohen dhe në fund pranohen nga opinioni publik global,” tha Durani.
Ai shtoi se ndërsa mesazhet tani mund të arrijnë audienca globale brenda sekondave, kjo shpejtësi sjell edhe rreziqe si dezinformimi, manipulimi dhe mjegullimi i kufijve mes së vërtetës dhe gënjeshtrës.
Durani tha se konfliktet nuk kufizohen më vetëm në fushëbetejë, por zhvillohen edhe përmes perceptimit dhe informacionit. Ai paralajmëroi se videot e rreme, përmbajtjet e manipuluara dhe rrjetet e organizuara të propagandës janë bërë tipare qendrore të konflikteve moderne.
“Si Drejtori e Komunikimeve, ne e shohim krijimin e një ekosistemi informacioni të bazuar në të dhëna të sakta, të verifikuara dhe të besueshme si një nga prioritetet tona kryesore,” tha ai.
Duke theksuar rolin e Türkiyes në çështjet ndërkombëtare, Durani tha se vendi ka vepruar si ndërmjetës dhe ndërtues paqeje në disa kriza të mëdha, përfshirë ato në Irak, Siri, Kaukazin Jugor, Ukrainë dhe Gaza.
Ai shtoi se mesazhi i Presidentit Recep Tayyip Erdoğan se “bota është më e madhe se pesë” është një përgjigje e drejtpërdrejtë ndaj pabarazive strukturore në sistemin global.