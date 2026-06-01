Reprezentacioni i Maqedonisë në kik-boks pati një paraqitje të shkëlqyer në Kampionatin Ballkanik të WAKO-s, i cili u mbajt nga 29 deri më 31 maj në Novi Sad të Serbisë, duke fituar gjithsej 66 medalje – 13 të arta, 25 të argjendta dhe 28 të bronzta.
Maqedonia mori pjesë në kampionat me një delegacion prej 108 personash, të përbërë nga 75 garues, 27 trajnerë, 4 gjyqtarë dhe 2 zyrtarë, duke qenë një nga përfaqësueset kombëtare më të mëdha të kampionatit.
Përveç medaljeve të fituara, një vlerësim shtesë për cilësinë e garuesve maqedonas janë edhe gjashtë trofetë për sportistët më të suksesshëm në kategoritë e tyre, të cilët iu ndanë:
* Tomi Andonov – juniori i ri më i mirë në ring në disiplinën K1;
* Kalin Babovski – juniori më i mirë në ring në disiplinën Low Kick;
* Andrej Smilevski – juniori më i mirë në ring në disiplinën K1;
* Lea Boshevska – seniorka më e mirë në tatami në disiplinën Kick Light;
* Turker Ismail – juniori më i mirë në tatami në disiplinën Kick Light;
* Rinor Jahiji – kadeti i vjetër më i mirë në tatami në disiplinën Kick Light.
Një nder i veçantë për kik-boksin maqedonas është edhe fakti se presidenti i Federatës Ballkanike WAKO dhe president i Federatës së Kik-Boksit dhe Muay Thai të Maqedonisë, Dejan Mitrovski – Urko, u nderua me mirënjohje për mbështetjen, pjesëmarrjen dhe kontributin e tij në organizimin e suksesshëm të Kampionatit Ballkanik WAKO.
Po ashtu, ekipi i reprezentacionit të Maqedonisë mori një mirënjohje të veçantë për kontributin e vlefshëm dhe pjesëmarrjen në aktivitetet ekipore, përkushtimin, frymën ekipore dhe angazhimin për arritjen e objektivave të përbashkëta, duke konfirmuar profesionalizmin, unitetin dhe reputacionin që gëzon kik-boksi maqedonas në nivel ballkanik.
Pas përfundimit të kampionatit, presidenti i federatës, Dejan Mitrovski – Urko, shprehu kënaqësinë për rezultatet e arritura dhe uroi të gjithë garuesit, trajnerët, gjyqtarët dhe klubet që kontribuuan në këtë sukses të madh.
“66 medaljet e fituara, gjashtë mirënjohjet individuale për sportistët më të mirë dhe vlerësimet që morën federata dhe reprezentacioni ynë dëshmojnë se kik-boksi maqedonas po përparon vazhdimisht dhe ndodhet në rrugën e duhur. Jemi krenarë për të gjithë sportistët tanë që përfaqësuan me dinjitet Maqedoninë dhe treguan se i përkasin elitës së kik-boksit ballkanik”, theksoi Mitrovski.
Me këtë rezultat, reprezentacioni i Maqedonisë konfirmoi edhe një herë se është një nga ambasadorët më të rëndësishëm sportivë të shtetit, një faktor serioz në skenën ballkanike të kik-boksit dhe sporti kombëtar numër një në vend.