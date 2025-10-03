Tubimi solidarizues në Romë dënon sulmin izraelit ndaj Flotiljes Globale “Sumud”
Qindra njerëz u mblodhën në Romë për të protestuar kundër sulmit izraelit ndaj Flotiljes Globale “Sumud” që mbante ndihma humanitare për Rripin e Gazës, raporton Anadolu.
Dhjetëra mijëra njerëz dolën në rrugë në të gjithë Evropën të enjten për të protestuar kundër sulmit të Izraelit ndaj Flotiljes e cila po lundronte drejt Gazës me ndihma humanitare kur u sulmua dhe u kap nga forcat izraelite.
Forcat detare izraelite sulmuan flotiljen ndërkombëtare ndihme që shkonte drejt Rripit të rrethuar të Gazës dhe arrestuan më shumë se 450 aktivistë në bord, thanë organizatorët e saj të enjten.
Flotilja tha në platformën sociale amerikane Instagram se 42 anije u ndaluan në mënyrë të paligjshme nga forcat izraelite. Flotilja konfirmoi se më shumë se 450 aktivistë nga 47 vende u transferuan në portin e Ashdodit në Izraelin jugor.
Flotilja tha se forcat izraelite rrethuan anijet ndërsa ato lundronin drejt Gazës për të sfiduar bllokadën shumëvjeçare izraelite të Tel Avivit. Aktivistët raportuan bllokim të sinjalit dhe ndërprerje të komunikimit në shumicën e anijeve.
Izraeli ka mbajtur një bllokadë në Gaza, shtëpi e gati 2.4 milionë banorëve, për gati 18 vjet, dhe e shtrëngoi më tej rrethimin në mars kur mbylli pikat kufitare dhe bllokoi shpërndarjen e ushqimit dhe ilaçeve, duke e shtyrë enklavën në uri.
Që nga tetori i vitit 2023, bombardimet izraelite kanë vrarë më shumë se 66.200 palestinezë në Rripin e Gazës, shumica prej tyre gra dhe fëmijë. OKB-ja dhe grupet e të drejtave të njeriut kanë paralajmëruar vazhdimisht se enklava po bëhet e pabanueshme, me urinë dhe sëmundjet që përhapen me shpejtësi.