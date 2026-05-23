Tubimi në Serbi! Përplasje të dhunshme mes protestuesve dhe policëve, rrugët e Beogradit për disa orë në kaos
Protesta e studentëve në Beograd e cila zgjati për disa orë, u shoqërua nga momente tensioni, përplasje të dhunshme e kaos.
Mediat serbe raportojnë se gjatë tubimit, u hodhën gurë e sende të tjera drejt policisë.
Protestuesit rrëzuan gardhin e vendosur pranë Presidencës dhe hodhën një numër të madh mjetesh piroteknike, drejt policisë.
