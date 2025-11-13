Trupat e ushtarëve që humbën jetën në rrëzimin e avionit të ngarkesës u sollën në Turqi
rupat e ushtarëve turq nga rrëzimi i avionit të ngarkesës përgjatë kufirit Gjeorgji-Azerbajxhan janë sjellë në Turqi, raporton Anadolu.
Pas përfundimit të ekzaminimeve mjeko-ligjore, një avion ‘A400 M’ i Forcave të Armatosura Turke transportoi trupat nga kryeqyteti gjeorgjian Tbilisi në bazën ajrore Murted në provincën e Ankarasë.
Pas uljes, trupat u dërguan me ambulancë në Institutin e Mjekësisë Ligjore.
Avioni ushtarak turk i ngarkesës ‘C-130’ u rrëzua të martën teksa po kthehej në shtëpi nga Azerbajxhani. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare, avioni mbante 20 persona, përfshirë ekuipazhin e fluturimit.