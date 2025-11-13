Trupat e ushtarëve që humbën jetën në rrëzimin e avionit të ngarkesës u sollën në Turqi

Trupat e ushtarëve që humbën jetën në rrëzimin e avionit të ngarkesës u sollën në Turqi

rupat e ushtarëve turq nga rrëzimi i avionit të ngarkesës përgjatë kufirit Gjeorgji-Azerbajxhan janë sjellë në Turqi, raporton Anadolu.

Pas përfundimit të ekzaminimeve mjeko-ligjore, një avion ‘A400 M’ i Forcave të Armatosura Turke transportoi trupat nga kryeqyteti gjeorgjian Tbilisi në bazën ajrore Murted në provincën e Ankarasë.

Pas uljes, trupat u dërguan me ambulancë në Institutin e Mjekësisë Ligjore.

Avioni ushtarak turk i ngarkesës ‘C-130’ u rrëzua të martën teksa po kthehej në shtëpi nga Azerbajxhani. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare, avioni mbante 20 persona, përfshirë ekuipazhin e fluturimit.

MARKETING

Të ngjajshme

Guvernatori i Oklahomës fal të dënuarin me vdekje pak para injektimit

Guvernatori i Oklahomës fal të dënuarin me vdekje pak para injektimit

Farmacistët kërkojnë krijimin e dosjes farmaceutike tek sistemi “Termini im”

Farmacistët kërkojnë krijimin e dosjes farmaceutike tek sistemi “Termini im”

Shefi i OKB-së “dënon fuqishëm” sulmin e kolonëve të paligjshëm izraelitë në xhaminë e Bregut Perëndimor

Shefi i OKB-së “dënon fuqishëm” sulmin e kolonëve të paligjshëm izraelitë në xhaminë e Bregut Perëndimor

Kryediplomati sirian: Heqja e plotë e sanksioneve të “Aktit të Cezarit” është çështje kohe

Kryediplomati sirian: Heqja e plotë e sanksioneve të “Aktit të Cezarit” është çështje kohe

Ministri izraelit i ekstremit të djathtë krenohet me keqtrajtimin e izraelitëve arabë brenda shtëpive të tyre

Ministri izraelit i ekstremit të djathtë krenohet me keqtrajtimin e izraelitëve arabë brenda shtëpive të tyre

Ministri turk: Avioni zjarrfikës turk rrëzohet në Kroaci, piloti humb jetën

Ministri turk: Avioni zjarrfikës turk rrëzohet në Kroaci, piloti humb jetën