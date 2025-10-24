Trupat e mbi 120 palestinezëve të vrarë në sulmet izraelite rivarrosën pas zhvarrosjes

Ekipet e mbrojtjes civile në Rripin e Gazës kanë rivarrosur trupat e më shumë se 120 palestinezëve që u vranë në sulmet izraelite dy vjet më parë dhe që fillimisht u varrosën në një tokë bujqësore të përdorur si vend varrimi i përkohshëm mes gjenocidit izraelit në enklavën e rrethuar, raporton Anadolu.

Viktimat ishin midis atyre që u vranë më 17 nëntor të vitit 2023, kur sulmet ajrore izraelite shënjestruan një ndërtesë banimi, ku u vranë 95 palestinezë, shumë prej të cilëve familje të zhvendosura që ishin strehuar në zonë, ndërsa shumë të tjerë mbetën nën rrënoja.

Në kulmin e sulmit të Izraelit, varrezat në të gjithë Gazën u mbushën plot, me disa të shkatërruara plotësisht, duke i detyruar familjet të varrosnin të dashurit e tyre në oborre, parcela të hapura dhe fusha bujqësore.

Dy vjet më vonë, ndërsa qetësia relative pason një armëpushim të sapo shpallur, të afërmit dhe punonjësit e shpëtimit kanë filluar transferimin e trupave në një varrezë për t’u dhënë atyre një varrim të duhur dhe dinjitoz.

Ministria e Fondacioneve të Gazës raportoi se më shumë se gjysma e 60 varrezave të territorit të rrethuar janë goditur, me 14 të shkatërruara plotësisht, duke i lënë familjet që kanë humbur të dashurit e tyre pothuajse pa mundësi për varrime të duhura.

Sipas zyrës për media të qeverisë në Gaza, 40 varreza u shkatërruan dhe mbi 2.450 trupa u morën nga vendet e varrimit nga forcat izraelite. Zyra gjithashtu raportoi se shtatë varre masive u hapën brenda spitaleve për të akomoduar numrin në rritje të viktimave.

Faza e parë e marrëveshjes së armëpushimit prej 20 pikash të presidentit të SHBA-së, Donald Trump, hyri në fuqi në Gaza më 10 tetor. Kjo fazë përfshin lirimin e pengjeve izraelite në këmbim të të burgosurve palestinezë.

Plani 20-pikësh gjithashtu parashikon rindërtimin e Gazës dhe krijimin e një mekanizmi të ri qeverisës pa Hamasin.

Që nga tetori i vitit 2023, lufta gjenocidale izraelite në Gaza ka vrarë të paktën 68.300 palestinezë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, si dhe e ka kthyer enklavën kryesisht në të pabanueshme.

