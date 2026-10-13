Trupat e Gardës Revolucionare të Iranit thonë se goditën një anije në ngushticën e Hormuzit
Trupat e Gardës Revolucionare të Iranit (IRGC) njoftuan se të hënën goditën një anije që po përpiqej të kalonte përmes ngushticës së Hormuzit, një rrugë ujore jetike për rrjedhat globale të energjisë.
Teherani ka vendosur një bllokadë në ngushticë që kur Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit në muajin shkurt, duke shkaktuar kështu luftën në Lindjen e Mesme.
Kjo bllokadë është shoqëruar me një kundër-bllokadë amerikane ndaj porteve iraniane, ndërsa forcat amerikane shoqërojnë rregullisht anijet që kalojnë përmes ngushticës.
Që nga fillimi i luftës, Irani ka shënjestruar shpesh anijet që kalojnë në Hormuz pa lejen e tij.
Forcat detare të IRGC-së deklaruan në platformën e tyre të lajmeve, “Sepah News”, se “një super-cisternë u godit në ngushticën e Hormuzit dhe mori flakë”, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Anija e shënjestruar të hënën ishte përpjekur të lundronte në atë zonë “duke çaktivizuar transponderët e saj” dhe “duke shpërfillur paralajmërimet” e forcave detare të IRGC-së, thuhej në deklaratë.
Ali Ozmaei, komandanti detar i IRGC-së, kishte paralajmëruar gjatë fundjavës se çdo anije që çaktivizonte transponderin për të shmangur zbulimin gjatë kalimit në ngushticë, do të konsiderohej “armiqësore” dhe do të përballej me një përgjigje “të ashpër”.
Agjencia britanike e sigurisë detare, UKMTO, raportoi gjithashtu të hënën për katër incidente të veçanta ku anije të ndryshme ishin goditur në zonën e Hormuzit një ditë më parë.