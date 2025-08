Trumpi vendos tarifë shtesë prej 25% ndaj Indisë, shkak blerja e naftës ruse

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, lëshoi të mërkurën një urdhër ekzekutiv duke e goditur Indinë me një tarifë shtesë prej 25% për blerjet e saj të naftës ruse.

Kjo do ta rrisë tarifën totale mbi importet indiane në Shtetet e Bashkuara në 50%, shkruan BBC.

Tarifa e re do të jetë “efektive në lidhje me mallrat e futura për konsum ose të tërhequra nga depoja për konsum, më ose pas orës 12:01 të mëngjesit sipas orës lindore të ditës, 21 ditë pas datës së këtij urdhri”, thuhej në urdhrin ekzekutiv.

Presidenti amerikan kishte paralajmëruar më parë se do të rriste taksat, duke thënë se Indisë “nuk i intereson se sa njerëz në Ukrainë po vriten nga Makineria Ruse e Luftës”.

