Trumpi thotë se Ukraina do të ketë nevojë për “Patriot” për mbrojtjen e saj, qorton Putinin

Presidenti amerikan, Donald Trump, tha se Ukraina do të kishte nevojë për raketa “Patriot” për mbrojtjen e saj, pasi foli me presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskiy të premten, dhe shprehu zhgënjim për dështimin e presidentit rus Vladimir Putin për t’i dhënë fund luftimeve.

Trump u tha gazetarëve në bordin e Air Force One se pati një bisedë të mirë me Zelensky, duke përsëritur se ishte “shumë i pakënaqur” për bisedën e tij me Putinin një ditë më parë, duke pasur parasysh atë që ai e quajti refuzim të udhëheqësit rus për të punuar për një armëpushim.

I pyetur nëse Shtetet e Bashkuara do të pranonin të furnizonin më shumë raketa Patriot në Ukrainë, siç kërkoi Zelensky, Trump tha: “Ata do të kenë nevojë për to për mbrojtje… Ata do të kenë nevojë për diçka sepse po goditen mjaft fort”

Trump vlerësoi efikasitetin e raketave Patriot, duke e quajtur armën “mjaft të mahnitshme”.

I pyetur për perspektivat e një armëpushimi, Trump tha: “Është një situatë shumë e vështirë… Isha shumë i pakënaqur me bisedën time me Presidentin Putin. Ai dëshiron të shkojë deri në fund, thjesht të vazhdojë të vrasë njerëz – nuk është mirë”

Zelensky tha se kishte rënë dakord të punonte për rritjen e aftësisë së Kievit për të “mbrojtur qiellin” ndërsa sulmet ruse përshkallëzohen, duke shtuar në një mesazh në Telegram se kishte diskutuar prodhimin e përbashkët të mbrojtjes, si dhe blerjet dhe investimet e përbashkëta me udhëheqësin e SHBA-së.

Ukraina i ka kërkuar Uashingtonit t’i shesë më shumë raketa dhe sisteme Patriot që i sheh si çelës për të mbrojtur qytetet e saj nga sulmet ajrore ruse në intensifikim, transmeton Klankosova.tv.

Një vendim i Uashingtonit për të ndaluar disa dërgesa armësh në Ukrainë shkaktoi paralajmërime nga Kievi se ky veprim do të dobësonte aftësinë e tij për t’u mbrojtur kundër sulmeve ajrore dhe përparimeve të betejës së Rusisë. Gjermania tha se është në bisedime për blerjen e sistemeve të mbrojtjes ajrore Patriot për të kapërcyer hendekun.

Një burim i informuar mbi telefonatën Trump-Zelensky i tha Reuters se ata ishin optimistë se furnizimet me raketa Patriot mund të rifillonin pas asaj që e quajtën një bisedë “shumë të mirë” midis presidentëve.

