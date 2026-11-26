Trumpi kërcënon me tarifa, Brazili i cilëson “të papranueshme” e Kina i quan masat të pabazuara
Brazili ka deklaruar se nuk do t’u nënshtrohet “kërcënimeve” të reja tarifore të Shteteve të Bashkuara, ndërsa Kina ka akuzuar Uashingtonin për “manipulim politik”, pas masave të fundit ekonomike të paralajmëruara nga presidenti amerikan, Donald Trump, ndaj 14 partnerëve kryesorë tregtarë.
Qeveria braziliane deklaroi të mërkurën se “Brazili nuk do të dorëzohet para këtij lloji kërcënimi”, duke e cilësuar vendimin e njëanshëm të SHBA-së si “veprim të papranueshëm në kuadër të procesit të vazhdueshëm të negociatave dypalëshe”.
Pakënaqësia e Brazilit lidhet veçanërisht me propozimin e SHBA-së për rritjen e taksave të importit për sheqerin e papërpunuar dhe atë të rafinuar, si dhe vendosjen e një tarife të re prej 10 për qind për avionët. Kjo masë do të ndikonte drejtpërdrejt te Embraer, prodhuesi më i madh brazilian i avionëve, raporton The Guardian – transmeton Sinjali.
Qeveria braziliane bëri të ditur se do të vazhdojë negociatat, por nuk e përjashtoi mundësinë e marrjes së masave kundërpërgjigjëse ndaj, siç i cilësoi, tarifave të paligjshme dhe të padrejta për produktet braziliane.
Brazili u veçua në njoftimin e administratës amerikane pasi negociatat tregtare mes dy vendeve kishin ngecur. Administrata e Trumpit pretendoi të mërkurën se tarifat e reja do të jenë në përputhje me marrëveshjet tregtare që SHBA-ja ka arritur vitin e kaluar me dhjetëra shtete.
Tarifat e reja do të vendosen në bazë të një ligji që i lejon presidentit amerikan të marrë masa ndaj vendeve për të cilat SHBA-ja ka konstatuar se zbatojnë praktika tregtare të paarsyeshme ose diskriminuese.
Përfaqësuesi amerikan për Tregtinë, Jamieson Greer, deklaroi për CNBC se shumë partnerë tregtarë të SHBA-së kanë zbatuar “praktika që shtrembërojnë tregun, duke e orientuar bilancin tregtar në favor të tyre dhe duke dobësuar bazën prodhuese të Amerikës”.
Sipas administratës amerikane, normat e reja tarifore do të kufizohen në nivele më të ulëta, të përcaktuara në marrëveshjet tregtare që tashmë janë përmbyllur ose që vazhdojnë të jenë në negociata.
Administrata do të mbledhë mendimet e industrive të prekura dhe do të mbajë një seancë dëgjimore më 25 janar. Kjo lë të kuptohet se tarifat përfundimtare mund të hyjnë në fuqi vetëm në shkurt ose mars.
Kina rrezikon të përballet me tarifën më të lartë
Kina është ndër vendet që mund të preken më shumë nga masat e reja. Sipas njoftimit amerikan, për produktet kineze parashihet tarifa maksimale prej 20 për qind, e cila në disa raste do t’u shtohet taksave të tjera të importit, duke e çuar normën e përgjithshme deri në 45 për qind.
SHBA-ja dhe Kina arritën një armëpushim tregtar vitin e kaluar, por marrëveshja pritet të përfundojë më 10 janar 2027.
Një zëdhënës i Ambasadës së Kinës në Uashington i hodhi poshtë pretendimet se vendi i tij është burim i mbikapacitetit prodhues, por nuk kërcënoi me masa hakmarrëse.
“Çështja e ashtuquajtur e ‘mbikapacitetit industrial’ në të vërtetë nuk ekziston dhe nuk duhet të përdoret si pretekst për manipulim politik”, deklaroi zëdhënësi, duke u bërë thirrje të dyja palëve që të zbatojnë marrëveshjet e arritura mes Donald Trumpit dhe presidentit kinez, Xi Jinping.
Edhe Ministria e Jashtme kineze përsëriti kundërshtimin ndaj tarifave të reja, duke kërkuar që çështja të zgjidhet përmes dialogut.
“Një luftë tarifore apo tregtare nuk i shërben interesave të asnjërës palë”, deklaroi zëdhënësi Guo Jiakun.
Ndërkohë, Greer tha se administrata amerikane po propozon një përjashtim të gjerë nga tarifat për mallra kineze me vlerë 30 miliardë dollarë, në përputhje me marrëveshjen mes dy vendeve.
“Ne kemi diskutuar me partnerët tanë tregtarë për këtë çështje dhe ata e dinë se çfarë po propozojmë. Mendoj se pjesa më e madhe e kësaj çështjeje tashmë është përcaktuar”, tha ai.
Megjithatë, disa analistë amerikanë i kritikuan tarifat e propozuara, duke vlerësuar se ato nuk janë mjaftueshëm të larta për të ndryshuar praktikat tregtare të Kinës.
Derek Scissors, studiues i lartë në Institutin Amerikan të Ndërmarrjeve, deklaroi se Kina është burim i një prodhimi të tepërt më të madh se të gjitha vendet e tjera të botës së bashku. Sipas tij, propozimi i së mërkurës “mezi i rrit tarifat ekzistuese ndaj Kinës dhe nuk do të sjellë asnjë ndryshim në sjelljen tregtare të këtij vendi”.
BE-ja dhe vendet e tjera kundërshtojnë masat amerikane
Bashkimi Evropian deklaroi se nuk pajtohet me arsyetimin që qëndron pas tarifave të reja dhe pret që SHBA-ja t’i përmbahet marrëveshjes së arritur vitin e kaluar.
“BE-ja dhe SHBA-ja ndajnë shqetësimin e vërtetë për mbikapacitetin global, një pjesë e madhe e të cilit nxitet nga shteti dhe është i përqendruar në vende të treta. Na vjen keq për mungesën e veprimeve të përbashkëta”, deklaroi zëdhënësi i Komisionit Evropian, Olof Gill.
Ndërkohë, Ministria e Tregtisë e Vietnamit bëri të ditur se po punon me SHBA-në për përfundimin sa më të shpejtë të marrëveshjes tregtare dhe se do të koordinohet me agjencitë përkatëse amerikane.
Vietnami shtoi se po përgatit dhe dorëzon kundërargumentet ndaj gjetjeve paraprake, si dhe ndaj pretendimeve që i cilësoi të pasakta, të paraqitura nga palët e interesuara.
Edhe qeveria e Indisë mohoi se vendi ka mbikapacitet strukturor në ndonjë sektor, duke përsëritur përkushtimin për përmbylljen sa më të shpejtë të një marrëveshjeje tregtare me SHBA-në. Greer ka deklaruar se tarifat për importet indiane do të kufizoheshin në 17 për qind në rast të arritjes së një marrëveshjeje.
Tajvani, i cili gjithashtu u përfshi në listën e vendeve që preken nga tarifat e reja, deklaroi të enjten se është i bindur se do të arrijë ta ruajë normën ekzistuese prej 15 për qind.
Tajvani dhe SHBA-ja nënshkruan marrëveshje tregtare në janar dhe shkurt të këtij viti, duke siguruar trajtim preferencial për gjysmëpërçuesit dhe produkte të tjera teknologjike, të cilat përbëjnë më shumë se 70 për qind të eksporteve tajvaneze drejt tregut amerikan.
Ndër vendet dhe rajonet e tjera të prekura nga tarifat e reja janë Bangladeshi, Kamboxhia, Indonezia, Japonia, Koreja e Jugut, Malajzia, Singapori, Zvicra dhe Tajlanda.
Zëdhënësi kryesor i qeverisë japoneze, Minoru Kihara, e cilësoi si “të ardhur keq” njoftimin për masën e propozuar ndaj Japonisë.
Ndërsa qeveria e Singaporit u shpreh “shumë e zhgënjyer” me propozimet amerikane, duke mohuar se po mbron tregun e brendshëm apo po subvencionon industrinë prodhuese.
Tarifat mund të mbeten në fuqi edhe pas zgjedhjeve në SHBA
Masat e fundit tarifore të Trumpit mund të mbeten në fuqi edhe pas fitores së demokratëve në zgjedhjet e mesmandatit në SHBA. Disa demokratë pritet të mbështesin një pjesë të tarifave, veçanërisht ato që kanë të bëjnë me Kinën. Për më tepër, Trump mund të vendosë veto ndaj çdo nisme ligjore që synon shfuqizimin e taksave të importit.
Megjithatë, senatori demokrat Ron Wyden nga Oregon, i cili vitin e ardhshëm do të marrë drejtimin e Komitetit të Financave, deklaroi se do të përdorë çdo mundësi që ka në dispozicion për t’i dhënë fund kaosit tarifor të Trumpit.
“Kjo është një tjetër përpjekje e hapur e Donald Trumpit për të rindërtuar tarifat e tij të paligjshme globale. Mbikapaciteti global është një problem serioz, por tarifat e njëanshme të Trumpit, që rrisin çmimet, nuk janë zgjidhja”, deklaroi Wyden.