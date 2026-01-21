Trumpi heq dorë nga taksat rreth Grenlandës, njofton “kornizë për një marrëveshje të ardhshme”
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka thënë se nuk do t’u vendosë taksa të reja disa shteteve evropiane, që ishin planifikuar për t’u zbatuar nga 1 shkurti.
Përmes një shkrimi në rrjetin “Truth Social”, ai tha se, duke u mbështetur në “një takim shumë prodkutiv” me sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, ata “e kanë formuar kornizën e një marrëveshjeje të ardhshme sa i përket Grenlandës”, raporton televizioni BBC.
“Kjo zgjidhje, nëse përfundohet, do të jetë e mrekullueshme për Shtetet e Bashkuara dhe për të gjitha vendet e NATO-s”, shtoi presidenti amerikan.