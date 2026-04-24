Trump zgjat përjashtimin nga Akti Jones për 90 ditë në përpjekje për të ulur çmimet e karburantit në SHBA
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, vendosi një zgjatje 90-ditore të përjashtimit nga Akti Jones, duke lejuar anije joamerikane të transportojnë naftë ndërmjet porteve amerikane, në përpjekje për të ulur çmimet e karburantit në vend, transmeton Anadolu.
“Presidenti Trump vendosi një zgjatje 90-ditore të përjashtimit nga Akti Jones. Të dhënat e reja të përpiluara që nga vendosja e përjashtimit fillestar treguan se furnizime dukshëm më të mëdha arritën të mbërrijnë në portet amerikane më shpejt”, tha zëdhënësja Taylor Rogers në platformën sociale amerikane X.
“Kjo zgjatje e përjashtimit garanton si siguri, ashtu edhe stabilitet për ekonominë e SHBA-së dhe atë globale. Administrata Trump ka ndërmarrë disa veprime për të zbutur ndërprerjet afatshkurtra në tregjet e energjisë, dhe kjo zgjatje do të ndihmojë për të siguruar që produktet jetike të energjisë, materialet industriale dhe nevojat bujqësore të ruhen”, shtoi ajo.
Akti Jones është një ligj i vitit 1920 që kërkon që mallrat e transportuara ndërmjet porteve amerikane të transportohen me anije të ndërtuara në SHBA, në pronësi amerikane dhe me ekuipazh amerikan.
Trump fillimisht vendosi një përjashtim 60-ditor më 18 mars mes rritjes së çmimeve të karburantit të lidhura me luftën me Iranin, me synimin për të lehtësuar pengesat në furnizimin e brendshëm dhe për të stabilizuar kostot e energjisë.
Zgjatja më e fundit do të hyjë në fuqi në orën 00:00 sipas Kohës Lindore më 18 maj, që do të thotë se do të mbetet në fuqi të paktën deri në muajin gusht. Sipas Shtëpisë së Bardhë, zgjatja u miratua më herët për të lehtësuar nevojat logjistike të industrisë detare.