Trump: Zelenskyy dhe Putin janë të hapur për “të bërë diçka” për luftën në Ukrainë

Trump: Zelenskyy dhe Putin janë të hapur për “të bërë diçka” për luftën në Ukrainë

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka deklaruar se sheh një mundësi të mundshme për përparim në përpjekjet për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë, pas bisedave të ndara me presidentin ukrainas, Volodymyr Zelenskyy dhe presidentin rus, Vladimir Putin, transmeton Anadolu.

“Kemi pasur një bisedë shumë të mirë dje me presidentin Zelenskyy dhe presidentin Putin dhe mendoj se mund të bëjmë diçka atje. Vërtet mendoj kështu. Besoj se të dy janë të hapur për këtë”, tha Trump gjatë një takimi me homologun e tij francez Emmanuel Macron, në margjinat e samitit të G7-tës në Evian të Francës.

Trump tha se lufta në Iran është “përfunduar”.

“Tani që kjo (lufta në Iran) ka përfunduar, do të përqendrohemi te kjo (përfundimi i luftës në Ukrainë)… të shohim nëse mund ta zgjidhim edhe atë”, u tha ai gazetarëve.

Presidenti amerikan shtoi se kishte zhvilluar “dy biseda shumë të mira” të dielën.

MARKETING

Të ngjajshme

Presidenti turk dhe shefi i OKB-së diskutojnë zhvillimet rajonale dhe globale në një bisedë telefonike

Presidenti turk dhe shefi i OKB-së diskutojnë zhvillimet rajonale dhe globale në një bisedë telefonike

Bombarduesi B-52 i Forcave Ajrore të SHBA-së rrëzohet pak pas ngritjes nga një bazë në Kaliforni

Bombarduesi B-52 i Forcave Ajrore të SHBA-së rrëzohet pak pas ngritjes nga një bazë në Kaliforni

Netanyahu: Izraeli do të vazhdojë pushtimin e territoreve në jug të Libanit pavarësisht marrëveshjes SHBA-Iran

Netanyahu: Izraeli do të vazhdojë pushtimin e territoreve në jug të Libanit pavarësisht marrëveshjes SHBA-Iran

MPB: Arrestohet autori që sot u vuri flakën dy automjeteve para ambasadës bullgare

MPB: Arrestohet autori që sot u vuri flakën dy automjeteve para ambasadës bullgare

Në seancë plenare kaloi Propozim- ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat në lexim të parë

Në seancë plenare kaloi Propozim- ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat në lexim të parë

Aliu: Për herë të parë po planifikohet shëndetësia për 10 vitet e ardhshme

Aliu: Për herë të parë po planifikohet shëndetësia për 10 vitet e ardhshme