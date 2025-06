Trump zbulon afatin kohor për vendimin për sulm ndaj Iranit

Sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, ka mbajtur një konferencë të rregullt për shtyp.

Pasi filloi duke folur për temat e brendshme, Leavitt i drejtohet konfliktit midis Izraelit dhe Iranit.

“E di që ka pasur shumë spekulime… në lidhje me vendimmarrjen e presidentit dhe nëse SHBA do të jetë e përfshirë apo jo”, tha Leavitt.

Më pas, ajo lexoi një citat të drejtpërdrejtë nga Donald Trump, shkruan skynews.

“Bazuar në faktin se ekziston një shans i konsiderueshëm për negociata që mund të zhvillohen ose jo me Iranin në të ardhmen e afërt, unë do të marr vendimin tim nëse do të sulmoj apo jo brenda dy javëve të ardhshme.”

Leavitt tha se “askush nuk duhet të habitet” nga qëndrimi i Trumpit se Irani absolutisht nuk mund të sigurojë një armë bërthamore, duke shtuar se ai ka qenë “pa mëdyshje i qartë për këtë për dekada”.

Kur u pyet nëse Trump ka ndonjë pritje përpara takimit të sekretarëve të jashtëm evropianë me homologun e tyre iranian nesër, Leavitt tha se “e gjithë bota është në anën e presidentit”.

Sekretarja shtoi se mesazhi se Irani nuk mund të sigurojë një armë bërthamore “është diçka për të cilën bien dakord pothuajse i gjithë njerëzimi, përveç vetë regjimit terrorist iranian”.

“Presidenti pret që Evropa t’ua përcjellë këtë mesazh drejtpërdrejt iranianëve”, shton ajo.

