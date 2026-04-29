Trump zbardh telefonatën me Putinin: Bisedë shumë e mirë për Iranin dhe Ukrainën

Presidenti i Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, deklaroi nga Zyra Ovale se zhvilloi një “bisedë shumë të mirë” me presidentin e Rusisë, Vladimir Putin, lidhur me zhvillimet në Iran dhe Ukrainë.

Sipas Trump, Putin kishte shprehur interes për të ndihmuar në menaxhimin e rezervave të uraniumit shumë të pasuruar të Iranit. Megjithatë, presidenti amerikan theksoi se prioriteti i tij mbetet përfundimi i luftës në Ukrainë.

“Do të doja shumë më tepër që ju të përfshiheshit në përfundimin e luftës me Ukrainën,” citohet të ketë thënë Trump.

Deklarata vjen në një kohë tensionesh të vazhdueshme ndërkombëtare, ku përpjekjet diplomatike për zgjidhjen e konflikteve në Ukrainë dhe çështjen bërthamore të Iranit mbeten në fokus të politikës globale.

Të ngjajshme

Çmimet e gazit natyror në Evropë rriten mbi 8 për qind mes tensioneve për mbylljen e Hormuzit

Çmimet e gazit natyror në Evropë rriten mbi 8 për qind mes tensioneve për mbylljen e Hormuzit

Anulohet debati në Kuvend për shtetësinë e deputetëve

Anulohet debati në Kuvend për shtetësinë e deputetëve

Paraqitet Arben Fetai… nga Tailanda

Paraqitet Arben Fetai… nga Tailanda

Sllovenia thotë se do të transmetojë filma palestinezë në vend të Eurovision 2026

Sllovenia thotë se do të transmetojë filma palestinezë në vend të Eurovision 2026

Trump refuzon propozimin iranian për hapjen e Ngushticës së Hormuzit pa zgjidhur çështjen bërthamore

Trump refuzon propozimin iranian për hapjen e Ngushticës së Hormuzit pa zgjidhur çështjen bërthamore

Kryediplomati turk bën thirrje për presion ndaj Izraelit për të parandaluar shkeljet e planit të paqes në Gaza

Kryediplomati turk bën thirrje për presion ndaj Izraelit për të parandaluar shkeljet e planit të paqes në Gaza