Trump: Vendet e NATO-s duhet t’i rrëzojnë aeroplanët rusë nëse shkelin hapësirën e tyre ajrore
Pas takimit të zhvilluar në selinë e Kombeve të Bashkuara me presidentin ukrainas, Volodymyr Zelensky, presidenti amerikan, Donald Trump shprehu admirim të thellë për rezistencën e Ukrainës ndaj agresionit rus.
“Ne kemi respekt të madh për luftën që po bën Ukraina. Është mjaft e jashtëzakonshme”, tha ai, duke vlerësuar qëndrimin e ukrainasve.
Trump u pyet nga gazetarët nëse mendon që NATO duhet të rrëzojë aeroplanët rusë nëse ata hyjnë në hapësirën ajrore të NATO-s.
“Mendoj se po”, u përgjigj ai gjersa shtoi se “SHBA-ja varësisht prej rrethanave, do t’i mbështes ose jo këto aksione”, raporton skynews.
I pyetur për marrëdhëniet me Hungarinë, Trump tha se do të kontaktojë kryeministrin, Viktor Orban dhe shprehu besimin se ky i fundit do të ndalojë importin e naftës ruse. “Mendoj se Orban do të ndalojë blerjen e naftës ruse nëse i flas. Do t’i flas atij”, u shpreh 79-vjeçari.
Duke komentuar situatën në terren, Trump tha se Rusia nuk ka arritur të përmbushë pritshmëritë e saj në luftë dhe se konflikti do të zgjasë më shumë sesa ishte parashikuar fillimisht.
“Kjo duhej të ishte e shpejtë për ta, por duket se nuk do të përfundojë për një kohë të gjatë”, tha ai.
Kjo deklaratë vjen pasi javën e kaluar Estonia njoftoi se tre aeroplanë luftarakë rusë MiG-31 shkelën hapësirën e saj ajrore për 12 minuta, para se aeroplanët luftarakë italianë të NATO-s t’i shoqëronin dhe t’i largonin.
Javë më parë rreth 20 dronë rusë hynë në hapësirën ajrore polake, duke detyruar aeroplanët e NATO-s të rrëzonin disa prej tyre, ndërsa aleanca forcoi mbrojtjen në krahun lindor të Evropës.
Ndryshe, takimi në OKB vjen në një moment kritik të konfliktit në Ukrainë dhe rrit vëmendjen ndërkombëtare për situatën në rajon.