Trump vë në dyshim mbështetjen që NATO do t’i ofronte SHBA-së nëse do të kishte vërtet nevojë për aleancën

Trump vë në dyshim mbështetjen që NATO do t’i ofronte SHBA-së nëse do të kishte vërtet nevojë për aleancën

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, vuri në dyshim nëse NATO do t’i dilte në krah Washingtonit nëse vendi do të kishte realisht nevojë për ndihmën e aleancës, pavarësisht angazhimit të tij për të mbështetur vendet anëtare, transmeton Anadolu.

“Rusia dhe Kina nuk kanë aspak frikë nga NATO pa SHBA-në dhe unë dyshoj nëse NATO do të ishte aty për ne nëse do të kishim vërtet nevojë për ta”, shkroi Trump në platformën e tij Truth Social.

Ai tha se Washingtoni do t’i respektojë detyrimet aleate pavarësisht mungesës së reciprocitetit, duke pretenduar se Rusia dhe Kina e “respektojnë” SHBA-në vetëm nën udhëheqjen e tij.

Trump mori gjithashtu meritën për rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO-s nga 2 për qind në 5 për qind të prodhimit të brendshëm bruto (PBB), duke pohuar se shumica e vendeve nuk i përmbushnin detyrimet e tyre financiare deri në ndërhyrjen e tij.

Ai tha se Amerika “marrëzisht” po i mbulonte shpenzimet e tyre, para se ai t’i detyronte ata të paguanin “menjëherë”.

Në një samit në muajin qershor në Hagë, aleatët e NATO-s ranë dakord që të rrisin objektivin e shpenzimeve të mbrojtjes në 5 për qind të PBB-së deri në vitin 2035.

Trump gjithashtu kritikoi Norvegjinë, një vend anëtar i NATO-s, për mosdhënien e Çmimit Nobel për Paqe, duke përsëritur pretendimin e tij se ka përfunduar i “vetëm” tetë luftëra.

“Por kjo nuk ka rëndësi. Ajo që ka rëndësi është se unë kam shpëtuar miliona jetë”, shtoi ai.

MARKETING

Të ngjajshme

Publikohen pamjet, momenti kur agjentët federalë të imigracionit qëllojnë për vdekje një grua në Minneapolis

Publikohen pamjet, momenti kur agjentët federalë të imigracionit qëllojnë për vdekje një grua në Minneapolis

Tregu gjerman i punës nën presion: Papunësia rritet në 6.2%

Tregu gjerman i punës nën presion: Papunësia rritet në 6.2%

Mickoski pritet të kërkojë takim liderësh për heqjen e qeverisë teknike dhe konsensus për ligjet reformuese

Mickoski pritet të kërkojë takim liderësh për heqjen e qeverisë teknike dhe konsensus për ligjet reformuese

Rrëshqitje e dheut në rrugën drejt Banjës, Komuna e Tetovës apelon për kujdes

Rrëshqitje e dheut në rrugën drejt Banjës, Komuna e Tetovës apelon për kujdes

Në Ohër dhe Kërçovë janë përmbytur disa lokacione

Në Ohër dhe Kërçovë janë përmbytur disa lokacione

Evropa në kaos: Stuhi, viktima dhe dëmtime të rënda nga moti i ligë

Evropa në kaos: Stuhi, viktima dhe dëmtime të rënda nga moti i ligë