Trump urdhëron prodhimin e aeroplanit më të fuqishëm luftarak që ka parë bota

Presidenti amerikan, Donald Trump njoftoi vendimin e Pentagonit për një aeroplan luftarak të gjeneratës së ardhshme, i quajtur F-47.

“Nën drejtimin tim, Forcat Ajrore të Shteteve të Bashkuara po avancojnë me aeroplanin e parë luftarak të gjeneratës së gjashtë në botë, numri gjashtë, gjenerata e gjashtë, asgjë në botë nuk i afrohet asaj dhe do të njihet si F-47”, tha lideri amerikan.

Ai shtoi se një version eksperimental i F-47 ka fluturuar për pothuajse pesë vjet, shkruan cnn.

“Është diçka që askush nuk e ka parë më parë. Ky projekt ka qenë në punë për një periudhë të gjatë kohore”, deklaroi 78-vjeçari.

Boeing do të udhëheqë zhvillimin e aeroplanit luftarak F-47 të Forcave Ajrore, pas një “konkursi rigoroz” midis kompanive më të mëdha të industrisë ajrore, transmeton Telegrafi.

“Pasi kaloi një konkurrencë të fortë dhe të hollësishme midis disa prej kompanive më të mëdha ajrore të Amerikës, Forcat Ajrore do të ndajnë kontratën për platformën e ardhshme të dominimit ajror me Boeing”, njoftoi udhëheqësi amerikan.

Në fund të vitit të kaluar, Forcat Ajrore pezulluan vendimin për mënyrën se si do të vazhdonin me aeroplanin luftarak të gjeneratës së gjashtë. Forcat Ajrore e shtynë vendimin te administrata Trump.

Programi i Dominimit të Ajrit të Gjeneratës së Ardhshme (NGAD) ka për qëllim prodhimin e aeroplanit luftarak të gjeneratës së gjashtë të ushtrisë amerikane, më i ri dhe më i avancuar se Lockheed Martin F-35 Lightning II, i cili ka pasur probleme të mëdha.

Kur Lockheed Martin fitoi F-35 në tetor të vitit 2001, prodhuesi i armëve tha se programi do të kushtonte rreth 200 miliardë dollarë.

CEO i kompanisë premtoi se F-35 do të ishte “i aftë dhe i përballueshëm” dhe do të prodhohej “në kohë dhe me kosto të arsyeshme”.

Më shumë se dy dekada më vonë, kostoja totale e programit ka kaluar 2 trilionë dollarë, sipas Zyrës së Kontrollit të Qeverisë (GAO), pasi shërbimet ushtarake “planifikojnë ta përdorin më pak”. /Telegrafi/

MARKETING