Trump ul tarifat për makinat japoneze, Tokyo investon miliarda dollarë në SHBA
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, nënshkroi të enjten një urdhër ekzekutiv që ul tarifat për importet e makinave japoneze nga 27.5% në 15%, duke lehtësuar pasigurinë për gjigantët automobilistikë si Toyota, Honda dhe Nissan. Ky urdhër formalizon një marrëveshje të njoftuar më parë në korrik, e cila përcakton një tarifë prej 15% për pothuajse të gjitha eksportet japoneze në SHBA, duke përfshirë automjetet dhe produktet farmaceutike.
Në kuadër të marrëveshjes, Japonia ka rënë dakord të investojë 550 miliardë dollarë në projekte amerikane dhe të hapë gradualisht ekonominë e saj për mallrat amerikane, përfshirë makinat dhe orizin. Shtëpia e Bardhë njoftoi se Japonia do të blejë mallra amerikane me vlerë 8 miliardë dollarë në vit, përfshirë produkte bujqësore, plehra dhe bioetanol, si dhe do të rrisë gradualisht importin e orizit amerikan me 75%.
Marrëveshja synon të ulë deficitin tregtar të SHBA-së me Japoninë dhe t’u ofrojë bizneseve amerikane mundësi të reja në tregun japonez. Trump e cilësoi marrëveshjen si një “fitore për të gjithë”.
Makinat përbëjnë rreth 20% të eksporteve totale të Japonisë dhe tregu amerikan është më i madhi i saj.
Tarifat e vendosura më parë nga Trump kanë shkaktuar tronditje në industrinë globale, me prodhuesit japonezë që paralajmëruan humbje miliardëshe. Pas nënshkrimit të urdhrit, aksionet e kompanive si Toyota dhe Honda u rritën ndjeshëm në bursën e Tokios.