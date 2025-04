Trump: Ukraina akoma nuk e ka nënshkruar marrëveshjen për mineralet e rralla të tokës

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka bërë të ditur se Ukraina ende nuk ka nënshkruar një marrëveshje për mineralet e rralla të tokës me SHBA-në, duke shprehur shpresë se ajo do të nënshkruhet “menjëherë”, transmeton Anadolu.

“Ukraina, e kryesuar nga Volodymyr Zelenskyy, nuk i ka nënshkruar dokumentet përfundimtare mbi marrëveshjen shumë të rëndësishme për mineralet e rralla të tokës me SHBA-në. Ajo është të paktën tre javë me vonesë. Shpresojmë që do të nënshkruhet menjëherë”, tha Trump në platformën Truth Social.

Trump tha se puna për marrëveshjen e paqes midis Rusisë dhe Ukrainës po “shkon mirë”.

“Suksesi duket se është në të ardhmen”, shtoi ai.

MARKETING