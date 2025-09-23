Trump u kërkon grave shtatzëna të shmangin paracetamolin për shkak të lidhjes së pretenduar me autizmin
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se mjekët në SHBA së shpejti do të këshillohen që të mos u përshkruajnë qetësuesin e dhimbjeve Tylenol grave shtatzëna. Ai përmendi një lidhje të diskutueshme midis ilaçit dhe autizmit. Tylenoli njihet si paracetamol në vendet jashtë SHBA-së.
Trump e bëri njoftimin të hënën në Zyrën Ovale së bashku me Sekretarin e Shëndetësisë, Robert F Kennedy Jr.
Presidenti i SHBA-së pretendoi se marrja e paracetamolit, përbërësi kryesor në Tylenol, i njohur gjithashtu në SHBA si acetaminofen, “nuk është i mirë” dhe se gratë shtatzëna duhet ta marrin atë vetëm në raste të etheve ekstreme, raporton BBC.
Disa studime kanë treguar një lidhje midis grave shtatzëna që marrin Tylenol dhe autizmit, por këto gjetje janë të paqëndrueshme dhe jo përfundimtare. Prodhuesi i Tylenol, Kenvue, ka mbrojtur përdorimin e ilaçit tek gratë shtatzëna, transmeton në shqip gazeta online Reporteri.net.
Në një deklaratë për BBC-në, kompania tha: “Ne besojmë se shkenca e pavarur dhe e fortë tregon qartë se marrja e acetaminofenit nuk shkakton autizëm. Ne nuk pajtohemi fuqimisht me çdo sugjerim tjetër dhe jemi thellësisht të shqetësuar për rrezikun shëndetësor që kjo paraqet për nënat në pritje.”
Acetaminofeni – përbërësi aktiv i Tylenol – është opsioni më i sigurt për qetësimin e dhimbjeve për gratë shtatzëna, shtoi deklarata dhe pa të, gratë përballen me një zgjedhje të rrezikshme midis vuajtjes nga gjendje si ethet ose përdorimit të alternativave më të rrezikshme.
Gjatë njoftimit të hënën, Kennedy tha se Administrata e Ushqimit dhe Barnave (FDA) do të lëshojë një njoftim mjekësor në lidhje me atë që ai e përshkroi si rreziku potencial i marrjes së Tylenol gjatë shtatzënisë.
Ai tha se FDA gjithashtu do të fillojë procesin e fillimit të një ndryshimi të etiketës së sigurisë në ilaç dhe do të nisë një fushatë të shëndetit publik për të përhapur ndërgjegjësimin.
Kennedy shtoi se FDA së shpejti do të miratojë Leucovorin, një ilaç dekadash i vjetër që përdoret tradicionalisht për të mbrojtur pacientët me kancer nga toksiciteti nga kimioterapia, për t’u përdorur si trajtim për fëmijët me autizëm.
Komisioneri i FDA-së, Marty Makary, tha se miratimi do të bazohet në hulumtime që ai tha se sugjerojnë se ilaçi mund të ndihmojë fëmijët me autizëm që kanë mungesë folati, një formë e vitaminës B, të përmirësojnë komunikimin e tyre verbal./Reporteri.net/