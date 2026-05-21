Trump thotë se SHBA-ja kundërshton taksat në Ngushticën e Hormuzit, zotohet të marrë uranium nga Irani

Trump thotë se SHBA-ja kundërshton taksat në Ngushticën e Hormuzit, zotohet të marrë uranium nga Irani

Presidenti Donald Trump tha se SHBA-ja kundërshton çdo taksë për kalimin e anijeve nëpër Ngushticën e Hormuzit dhe u zotua se Iranit nuk do t’i lejohet të mbajë uranium shumë të pasuruar, transmeton Anadolu.

“Ne nuk duam taksa. Është një rrugë ujore ndërkombëtare. Ata nuk po vendosin taksa tani”, tha Trump për gazetarët në Shtëpinë e Bardhë.

Trump pretendoi se Irani po pëson humbje të mëdha financiare për shkak të kufizimeve në aktivitetin e transportit detar.

I pyetur nëse Irani mund ta mbajë rezervën e tij të uraniumit shumë të pasuruar në ndonjë marrëveshje të ardhshme, Trump u përgjigj prerë.

“Jo, ne do ta marrim uraniumin shumë të pasuruar; do ta marrim”, tha Trump. “Ne nuk kemi nevojë për të. Nuk e duam. Me shumë gjasë do ta shkatërrojmë pasi ta marrim, por nuk do t’i lejojmë ta kenë”, shtoi ai.

Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit më 28 shkurt. Teherani u kundërpërgjigj me sulme ndaj Izraelit si dhe aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.

Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhojnë një marrëveshje të qëndrueshme. Trump më vonë e zgjati armëpushimin pa afat, duke mbajtur njëkohësisht bllokadën ndaj anijeve që udhëtojnë drejt ose nga portet iraniane në Ngushticën e Hormuzit.

MARKETING

Të ngjajshme

Sekretari Rubio thotë se Kuba ka pranuar 100 milionë dollarë ndihmë humanitare amerikane

Sekretari Rubio thotë se Kuba ka pranuar 100 milionë dollarë ndihmë humanitare amerikane

Aktivistët e ndaluar të Flotiljes Globale Sumud mbërrijnë në Stamboll

Aktivistët e ndaluar të Flotiljes Globale Sumud mbërrijnë në Stamboll

Siljanovska për çështjen e spiunazhit: Të respektohen dispozitat e Ligjit për procedurën penale dhe prezumimi i pafajësisë

Siljanovska për çështjen e spiunazhit: Të respektohen dispozitat e Ligjit për procedurën penale dhe prezumimi i pafajësisë

Franca kundërshton çdo rol të mundshëm të NATO-s në Ngushticën e Hormuzit

Franca kundërshton çdo rol të mundshëm të NATO-s në Ngushticën e Hormuzit

Katër raste të dhunës familjare në Maqedoni, ndalohen dy persona

Katër raste të dhunës familjare në Maqedoni, ndalohen dy persona

Kryeministri Magyar: Hungaria dëshiron të luajë rol konstruktiv në BE

Kryeministri Magyar: Hungaria dëshiron të luajë rol konstruktiv në BE