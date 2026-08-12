Trump thotë se SHBA-ja ka “kontroll të plotë” mbi Ngushticën e Hormuzit
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha të mërkurën se Washingtoni ka autoritet absolut mbi Ngushticën e Hormuzit, duke deklaruar se forcat amerikane ka të ngjarë të ruajnë praninë e tyre në këtë rrugë ujore strategjike, transmeton Anadolu.
“SHBA-ja ka kontroll të plotë mbi Ngushticën e Hormuzit. Mendoj se do ta mbajmë atë”, shkroi Trump në platformën e tij sociale, Truth Social.
Ai e përshkroi bllokadën detare në vazhdim si “mur prej çeliku”.
“Nuk ka asgjë që Irani mund të bëjë për këtë”, shtoi ai.
Presidenti amerikan pretendoi se kapacitetet ushtarake të Iranit janë neutralizuar, ndërsa Korpusi i Gardës së Revolucionit Islamik (IRGC) është “shkatërruar dhe po arratiset”.
Ai e përshkroi ekonominë e Iranit si të zhytur në kolaps. “Gjithçka që kanë është lajme të rreme dhe 300 për qind inflacion, dhe po përkeqësohet. Irani është vetëm fjalë dhe asnjë veprim, ngacmuesi i Lindjes së Mesme nuk ekziston më”, tha Trump.