Trump thotë se Rusia do të furnizojë me naftë dizel tregjet amerikane dhe ato globale
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha të premten se Rusia do të furnizojë menjëherë tregjet amerikane dhe globale me mbi 300.000 tonë naftë dizel, pas bisedimeve me presidentin rus, Vladimir Putin, transmeton Anadolu.
Në platformën e tij Truth Social, Trump tha se ka përfunduar një “diskutim jashtëzakonisht të suksesshëm” me Putinin, që ka rezultuar në një marrëveshje për rritjen e furnizimeve ruse me naftë dizel.
“Sapo përfundova një diskutim jashtëzakonisht të suksesshëm me presidentin e Rusisë, Vladimir Putin, gjatë të cilit u ra dakord që Rusia të furnizojë menjëherë tregun amerikan dhe atë global me mbi 300.000 tonë naftë dizel, edhe 500.000 tonë të tjera gjatë muajit nëntor dhe 1.000.000 tonë menjëherë pas kësaj”, tha Trump.
Ai shtoi se edhe 3 milionë tonë të tjera do të dorëzohen “brenda një periudhe të shkurtër”, në varësi të gjendjes së rafinerive ruse të naftës dizel.
“Çmimet e naftës dizel për amerikanët dhe, në të vërtetë, për mbarë botën, do të bien shpejt dhe në përmasa rekord!”, tha Trump.
Presidenti e përshkroi uljen e çmimeve të karburanteve si përparësi, veçanërisht për bujqit, blegtorët dhe transportuesit amerikanë.
Trump përmendi gjithashtu atë që e cilësoi si “kontroll të plotë” të SHBA-së mbi Ngushticën e Hormuzit dhe përsëriti se Irani nuk do të lejohet të sigurojë armë bërthamore.
– Thesari amerikan autorizon furnizimet ruse me naftë dizel
Menjëherë pas njoftimit të Trumpit, Departamenti amerikan i Thesarit njoftoi në platformën sociale amerikane X se Zyra e Kontrollit të Pasurive të Huaja (OFAC) “po lëshon menjëherë një licencë të përkohshme të përgjithshme për të lejuar furnizimin e tregut global me naftë dizel ruse”.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën luftë kundër Iranit më 28 shkurt, duke nxitur Teheranin të kundërpërgjigjet me sulme me raketa dhe dronë në të gjithë rajonin dhe të mbyllë Ngushticën e Hormuzit.
Konflikti ka vazhduar për më shumë se shtatë muaj, duke rritur çmimet globale të energjisë, pasi transporti tregtar i naftës përmes kësaj rruge strategjike ujore është ndërprerë.
SHBA-ja dhe Irani nënshkruan një memorandum mirëkuptimi në qershor, pas përpjekjeve ndërmjetësuese të Pakistanit dhe Katarit, me synimin për të ndalur armiqësitë dhe për t’i hapur rrugë negociatave.
Zbatimi i marrëveshjes ka ngecur që atëherë për shkak të mosmarrëveshjeve, përfshirë ato lidhur me sigurinë dhe lundrimin në Ngushticën e Hormuzit.