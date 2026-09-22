Trump thotë se pret marrëveshje me Iranin pas zgjedhjeve të mesmandatit në SHBA
Presidenti amerikan Donald Trump tha të martën se pret të arrijë një marrëveshje me Iranin pas zgjedhjeve të mesmandatit në SHBA, duke paralajmëruar se përballet me një “vendim të madh” nëse do të ndjekë një marrëveshje apo do ta shkatërrojë atë vend, raporton Anadolu.
“Duhet të marr një vendim të madh: A do të arrihet një marrëveshje me Iranin që do t’i lejojë atij të rindërtohet dhe të krijojë një vend shumë më të fuqishëm se kurrë më parë? Ndoshta një nga vendet më të mëdha në Lindjen e Mesme, madje edhe në botë, apo do ta asgjësoj Republikën Islamike dhe do ta bëj këtë shpejt, pa u dhënë kurrë atyre mundësinë të vrasin dhe shkatërrojnë sërish njerëz dhe vende?”, tha Trump në fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork.
Trump tha se beson se “do të arrijmë një marrëveshje menjëherë pas zgjedhjeve”, duke argumentuar se Teherani po pret të shohë se si do të performojnë republikanët në zgjedhjet e nëntorit.
“Ajo që ata nuk e kuptojnë është se unë nuk po kandidoj. E kam bërë tashmë këtë dhe kam fituar bindshëm”, tha ai, duke shtuar se do të qëndrojë në detyrë edhe dy vjet e gjysmë dhe do ta ndihmojë Partinë Republikane në zgjedhje.
“Unë nuk i kam dhënë dhe nuk do t’i jap absolutisht asnjë rëndësi zgjedhjeve kur bëhet fjalë për Iranin. Kjo as që më shkon në mendje. E vetmja gjë që ka rëndësi është se Irani nuk do të ketë kurrë armë bërthamore”, tha ai.
Trump tha se hapi negociatat me Iranin pasi mori detyrën dhe ofroi “bashkëpunim të plotë ekonomik” në këmbim të përfundimit të programit bërthamor të Teheranit dhe mbështetjes për terrorizmin. Ai pretendoi se Teherani e refuzoi propozimin.
Ai përsëriti pretendimin se SHBA-ja e “asgjësoi” programin bërthamor të Iranit “nën male me rrënoja”.
“Pasi i dhashë Iranit çdo mundësi për të arritur një marrëveshje, ndërmora veprime për të siguruar që as SHBA-ja dhe asnjë komb tjetër të mos përballej më kurrë me një makth të tillë”, tha ai.
Trump pretendoi se të 159 anijet luftarake iraniane janë shkatërruar, së bashku me Forcat Ajrore, radarët dhe sistemet e mbrojtjes ajrore të Teheranit. Kapaciteti i Iranit për prodhimin e raketave dhe dronëve është “pothuajse zhdukur”, tha ai.
Ai gjithashtu pretendoi se ekonomia e Iranit është shkatërruar dhe se inflacioni është “shumë mbi 300 për qind”.
Trump e akuzoi më tej Iranin për shkeljen e armëpushimit të dakorduar për zhvillimin e diskutimeve bërthamore, duke kryer sulme ndaj anijeve civile të vendeve të tjera që kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit.
Ai hodhi poshtë gjithashtu pretendimet se SHBA-së po i mbarojnë municionet, duke thënë se Washingtoni ka më shumë municione nga sa mund të “mendonte ndonjëherë se do të përdorte” dhe se po zgjeron rezervat në nivele të paprecedenta.