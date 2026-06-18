Trump thotë se pret “armëpushim të plotë në të gjitha frontet” në Lindjen e Mesme

Trump thotë se pret “armëpushim të plotë në të gjitha frontet” në Lindjen e Mesme

Presidenti amerikan Donald Trump tha të enjten se pret një “armëpushim të plotë në të gjitha frontet” menjëherë pasi SHBA-ja dhe Irani nënshkruan një marrëveshje për t’i dhënë fund luftës në Lindjen e Mesme, transmeton Anadolu.

SHBA-ja “është e përkushtuar ndaj paqes dhe ne i inkurajojmë të gjithë në rajonin e Lindjes së Mesme që të ruajnë përkushtimin e tyre për të lejuar që negociatat tona të zhvillohen në mënyrë të shkëlqyer”, shkroi Trump në platformën e tij Truth Social, duke iu referuar bisedimeve me Iranin pas marrëveshjes së re.

“Ne presim një armëpushim të plotë në të gjitha frontet, përfshirë Libanin, Hezbollahun dhe Izraelin”, tha Trump.

Ai shtoi se tregjet “po e duan atë që po ndodh, me çmimet e naftës shumë më poshtë dhe aksionet shumë më lart”.

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