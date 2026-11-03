Trump thotë se “nuk synon të vrasë shumë njerëz” në Iran pas zgjedhjeve të mesmandatit

Trump thotë se “nuk synon të vrasë shumë njerëz” në Iran pas zgjedhjeve të mesmandatit

Presidenti amerikan, Donald Trump, tha se “nuk synon të vrasë shumë njerëz” në Iran pas zgjedhjeve të mesmandatit, ndërsa paralajmëroi se Washingtoni do të ndërmarrë veprime vendimtare nëse është e nevojshme, transmeton Anadolu.

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“Shikoni, nuk synoj, e dini, të vras shumë njerëz, por nëse duhet, do të detyrohemi”, tha Trump për Fox News, mes raportimeve se SHBA-ja po shqyrtonte mundësinë e sulmeve ndaj Iranit pas zgjedhjeve.

Trump tha se forcat amerikane goditën gjatë natës një objekt të sapopërfunduar iranian kundërajror, pasi kishin monitoruar ndërtimin e tij për më shumë se dy muaj. “Vetëm një sulm i vogël. Nuk ishte luftë”, tha ai.

Duke cituar një zyrtar amerikan, mediat lokale raportuan se ushtria amerikane kreu të hënën sulme “mbrojtëse” ndaj ishullit Qeshm të Iranit.

Presidenti amerikan argumentoi se përballja me Iranin ndryshon nga luftërat tradicionale, si lufta Rusi-Ukrainë apo Lufta e Dytë Botërore, duke pretenduar se Washingtoni ka epërsi të plotë ndaj Teheranit, pasi ka shkatërruar asetet e tij detare dhe ajrore gjatë luftës aktuale në Iran.

“Ne i kemi plotësisht aty ku duam. Mund t’i japim fund, ose mund të tregohemi të mëshirshëm dhe të lejojmë të jetojnë mijëra njerëz që do të vriteshin në një luftë”, tha ai.

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