Trump thotë se NATO përballet me një të ardhme ‘shumë të keqe’ nëse aleatët e SHBA-së nuk ndihmojnë me luftën kundër Iranit

Presidenti Donald Trump ka thënë se NATO përballet me një të ardhme “shumë të keqe” nëse aleatët e SHBA-së nuk arrijnë të ndihmojnë në hapjen e Ngushticës së Hormuzit, kanalit kritik të transportit të naftës të mbyllur në mënyrë efektive nga Irani.

Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, Trump tha se, ndërsa Shtetet e Bashkuara kanë ndihmuar Ukrainën në luftën me Rusinë, ai pret që Evropa të ndihmojë në Ngushticën e Hormuzit, mbyllja e së cilës ka bërë që çmimet e energjisë të rriten në të gjithë botën.

“Nëse nuk ka përgjigje ose nëse është një përgjigje negative, mendoj se do të jetë shumë keq për të ardhmen e NATO-s”, tha Trump, i cili gjatë viteve e ka kritikuar aleancën si shpërdoruese të bujarisë së SHBA-së.
“Është e përshtatshme që njerëzit që janë përfitues të Ngushticës të ndihmojnë për t’u siguruar që asgjë e keqe të mos ndodhë atje”, ka thënë më tej Trump.

I pyetur për ndihmën specifike që po kërkonte, Trump ka thënë se donte anije minahedhëse, si dhe “njerëz që do të eliminojnë disa aktorë të këqij që janë përgjatë bregut [iranian]”.

Ndërkohë, Trump tha se është në bisedime me shtatë vende në lidhje me sigurimin e Ngushticës së Hormuzit.

Të ngjajshme

Fragmente nga raketat iraniane goditën disa vende në qendër të Izraelit

Fragmente nga raketat iraniane goditën disa vende në qendër të Izraelit

Australia nuk do të dërgojë forca detare në Ngushticën e Hormuzit

Australia nuk do të dërgojë forca detare në Ngushticën e Hormuzit

Vrasje e rëndë në Gjakovë: Një i vrarë dhe një i plagosur, në kërkim pronari i lokalit “My Place”

Vrasje e rëndë në Gjakovë: Një i vrarë dhe një i plagosur, në kërkim pronari i lokalit “My Place”

Trump: Aktualisht po bisedojmë me 7 vende për sigurimin e Ngushticës së Hormuzit

Trump: Aktualisht po bisedojmë me 7 vende për sigurimin e Ngushticës së Hormuzit

Parashikimi i motit

Parashikimi i motit

Një vit nga zjarri tragjik në Koçan, ku humbën jetën 63 persona

Një vit nga zjarri tragjik në Koçan, ku humbën jetën 63 persona