Trump thotë se ka arritur “shumë marrëveshje të shkëlqyera tregtare” me Kinën
Presidenti amerikan, Donald Trump, tha sot se Washingtoni ka arritur “shumë marrëveshje të shkëlqyera tregtare” me Kinën, përfshirë blerje të mëdha avionësh dhe motorësh, pas bisedimeve në Pekin me presidentin kinez, Xi Jinping, raporton Anadolu.
Duke folur me gazetarët në bordin e Air Force One pas largimit nga Kina, Trump e përshkroi vizitën si shumë të suksesshme.
“Patëm një qëndrim të shkëlqyer. Ishte një periudhë e jashtëzakonshme. Presidenti Xi është njeri i jashtëzakonshëm”, tha Trump.
Trump tha se marrëveshjet përfshijnë blerjen nga Kina të më shumë se 200 avionëve Boeing, së bashku me një zotim për 750 avionë shtesë, si dhe mes 400 dhe 450 motorëve nga General Electric.
“Do të bëjmë shumë tregti”, tha Trump, duke shtuar: “Fermerët tanë do të jenë shumë të kënaqur me marrëveshjen”.
Ai gjithashtu tha se ai dhe Xi nuk i kanë diskutuar tarifat gjatë dy ditëve të bisedimeve.
“Nuk i diskutuam tarifat. Dua të them, ata po paguajnë tarifa. Po paguajnë tarifa të konsiderueshme, por nuk e diskutuam këtë. Nuk u përmend fare”, tha Trump.
Trump tha se dy liderët kanë diskutuar edhe Tajvanin, por tha se nuk ka bërë “asnjë zotim” lidhur me ishullin gjatë takimit.
Ai tha se Xi “nuk dëshiron të shohë luftë”.
I pyetur për shitjet e ardhshme amerikane të armëve për Tajvanin, Trump tha se do të marrë një vendim “brenda një periudhe të shkurtër”.
Trump foli gjithashtu për tensionet e vazhdueshme me Iranin, duke thënë se mbetet i hapur ndaj mundësisë që Teherani të pezullojë programin e tij bërthamor për 20 vjet, por theksoi se çdo garanci “duhet të jetë reale”.
I pyetur nëse e ka refuzuar propozimin e fundit të Iranit, Trump u përgjigj: “E shikoj dhe nëse nuk më pëlqen fjalia e parë, thjesht e hedh tutje”.
Ai mohoi gjithashtu raportimet se Irani ende ruan një kapacitet të madh raketor, duke pretenduar se arsenali raketor i Teheranit është zvogëluar me 80 për qind gjatë konfliktit mes SHBA-së dhe Iranit.
Trump tha më tej se pas diskutimeve me presidentin kinez, do të shqyrtojë heqjen e sanksioneve ndaj kompanive kineze që kanë blerë naftë iraniane.
“Do të marr një vendim në ditët në vijim”, tha ai.