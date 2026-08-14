Trump thotë se do ta shpallë Ngushticën e Hormuzit territor të SHBA-së
Presidenti i SHBA-së Donald Trump tha të premten se së shpejti do ta shpallë Ngushticën e Hormuzit territor të SHBA-së, raporton Anadolu.
“Pasi të përfundojmë mposhtjen e Iranit, i cili po mposhtet shumë keq, së shpejti do ta shpall Ngushticën e Hormuzit territor të Shteteve të Bashkuara”, tha Trump në Akademinë e re të Policisë së Qarkut Nassau në Garden City, Nju Jork.
Trump tha gjithashtu se bllokada amerikane e rrugës ujore strategjike mbetet në fuqi, duke pretenduar se “asnjë anije nuk kalon nëse ne nuk duam që të kalojë”.
Megjithatë, zyrtarët ushtarakë iranianë kundërshtuan kontrollin amerikan mbi rrugën ujore, ndërsa komanda qendrore ushtarake e Iranit i cilësoi të enjten pretendimet si “gënjeshtra dhe trillime të pabaza”.
Deri më 12 gusht, gjatë 166 ditëve që nga fillimi i luftës, nëpër ngushticë kanë kaluar 3.371 anije, rreth 20 për qind e vëllimit të trafikut para luftës, sipas të dhënave të Kpler, kompani për analizën e të dhënave mbi mallrat dhe transportin detar, të cituara nga CNN.
SHBA-ja dhe Irani ranë dakord për një armëpushim të ndërmjetësuar nga Pakistani në prill dhe më vonë nënshkruan një marrëveshje më 17 qershor, duke nisur negociatat drejt një marrëveshjeje përfundimtare.
Megjithatë, bisedimet më pas ngecën për shkak të mosmarrëveshjeve mbi garancitë e sigurisë dhe lirinë e lundrimit përmes Ngushticës së Hormuzit, një nga rrugët më strategjike në botë për furnizimet globale me energji dhe tregtinë.
Nga 8 deri më 24 korrik, SHBA-ja dhe Irani shkëmbyen sulme të tjera ushtarake, me Washingtonin që ndërmori sulme ndaj objektivave brenda Iranit. Teherani u përgjigj duke goditur ato që i përshkroi si objekte dhe pajisje ushtarake amerikane në disa vende arabe, përfshirë Jordaninë, Bahreinin dhe Kuvajtin.