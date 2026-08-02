Trump thotë se anuloi sulmet ndaj Iranit, Teherani mohon se kërkoi tërheqjen

Trump thotë se anuloi sulmet ndaj Iranit, Teherani mohon se kërkoi tërheqjen

Irani nuk ka dhënë asnjë shenjë se i ka kërkuar presidentit amerikan, Donald Trump, anulimin e sulmeve të planifikuara ndaj tij, ndonëse Trump deklaroi se vendimi erdhi pas përparimit në bisedime dhe kërkesave për përmbajtje.

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Presidenti amerikan tha se kishte pranuar kërkesat e Iranit dhe të disa vendeve të Lindjes së Mesme që të mos ndërmerrej asnjë sulm, pasi, sipas tij, palët kishin rënë dakord për konturet e një marrëveshjeje të mundshme.

Megjithatë, mediat shtetërore iraniane nuk raportuan se Teherani kishte bërë një kërkesë të tillë. Përkundrazi, ato e paraqitën vendimin si një tërheqje të Trumpit përballë qëndrimit të Iranit, duke reaguar me tone triumfuese dhe ironike.

Në përpjekjet për uljen e tensioneve është përfshirë edhe princi i kurorës i Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman, i cili zhvilloi një bisedë telefonike me Trumpin. Sipas agjencisë shtetërore saudite të lajmeve, ai kërkoi shmangien e përshkallëzimit të mëtejshëm në Lindjen e Mesme.
Irani nuk ka dhënë asnjë shenjë se i ka kërkuar presidentit amerikan, Donald Trump, anulimin e sulmeve të planifikuara ndaj tij, ndonëse Trump deklaroi se vendimi erdhi pas përparimit në bisedime dhe kërkesave për përmbajtje.

Presidenti amerikan tha se kishte pranuar kërkesat e Iranit dhe të disa vendeve të Lindjes së Mesme që të mos ndërmerrej asnjë sulm, pasi, sipas tij, palët kishin rënë dakord për konturet e një marrëveshjeje të mundshme.

Megjithatë, mediat shtetërore iraniane nuk raportuan se Teherani kishte bërë një kërkesë të tillë. Përkundrazi, ato e paraqitën vendimin si një tërheqje të Trumpit përballë qëndrimit të Iranit, duke reaguar me tone triumfuese dhe ironike.

Në përpjekjet për uljen e tensioneve është përfshirë edhe princi i kurorës i Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman, i cili zhvilloi një bisedë telefonike me Trumpin. Sipas agjencisë shtetërore saudite të lajmeve, ai kërkoi shmangien e përshkallëzimit të mëtejshëm në Lindjen e Mesme.
Ndërkohë, zyrtarët iranianë kanë pranuar se vendi po përballet me vështirësi gjithnjë e më të mëdha ekonomike dhe sociale pas pesë muajsh konflikti. Papunësia është rritur, ndërsa monedha iraniane ka rënë në nivele të reja rekord.

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