Trump thotë se anuloi sulmet ndaj Iranit, Teherani mohon se kërkoi tërheqjen
Irani nuk ka dhënë asnjë shenjë se i ka kërkuar presidentit amerikan, Donald Trump, anulimin e sulmeve të planifikuara ndaj tij, ndonëse Trump deklaroi se vendimi erdhi pas përparimit në bisedime dhe kërkesave për përmbajtje.
Presidenti amerikan tha se kishte pranuar kërkesat e Iranit dhe të disa vendeve të Lindjes së Mesme që të mos ndërmerrej asnjë sulm, pasi, sipas tij, palët kishin rënë dakord për konturet e një marrëveshjeje të mundshme.
Megjithatë, mediat shtetërore iraniane nuk raportuan se Teherani kishte bërë një kërkesë të tillë. Përkundrazi, ato e paraqitën vendimin si një tërheqje të Trumpit përballë qëndrimit të Iranit, duke reaguar me tone triumfuese dhe ironike.
Në përpjekjet për uljen e tensioneve është përfshirë edhe princi i kurorës i Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman, i cili zhvilloi një bisedë telefonike me Trumpin. Sipas agjencisë shtetërore saudite të lajmeve, ai kërkoi shmangien e përshkallëzimit të mëtejshëm në Lindjen e Mesme.
Irani nuk ka dhënë asnjë shenjë se i ka kërkuar presidentit amerikan, Donald Trump, anulimin e sulmeve të planifikuara ndaj tij, ndonëse Trump deklaroi se vendimi erdhi pas përparimit në bisedime dhe kërkesave për përmbajtje.
Presidenti amerikan tha se kishte pranuar kërkesat e Iranit dhe të disa vendeve të Lindjes së Mesme që të mos ndërmerrej asnjë sulm, pasi, sipas tij, palët kishin rënë dakord për konturet e një marrëveshjeje të mundshme.
Megjithatë, mediat shtetërore iraniane nuk raportuan se Teherani kishte bërë një kërkesë të tillë. Përkundrazi, ato e paraqitën vendimin si një tërheqje të Trumpit përballë qëndrimit të Iranit, duke reaguar me tone triumfuese dhe ironike.
Në përpjekjet për uljen e tensioneve është përfshirë edhe princi i kurorës i Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman, i cili zhvilloi një bisedë telefonike me Trumpin. Sipas agjencisë shtetërore saudite të lajmeve, ai kërkoi shmangien e përshkallëzimit të mëtejshëm në Lindjen e Mesme.
Ndërkohë, zyrtarët iranianë kanë pranuar se vendi po përballet me vështirësi gjithnjë e më të mëdha ekonomike dhe sociale pas pesë muajsh konflikti. Papunësia është rritur, ndërsa monedha iraniane ka rënë në nivele të reja rekord.